Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa i Indie finalizują umowę o wolnym handlu. Jedną z największych na świecie
Po prawie 20 latach negocjacji Unia Europejska i Indie mają dziś podpisać historyczne porozumienie handlowe. Umowa połączy gospodarki liczące blisko 2 mld ludzi i wytwarzające prawie jedną czwartą światowego PKB.
27.01.2026, 04:00
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa byli gośćmi honorowymi podczas tegorocznych obchodów indyjskiego Dnia Republiki. Fot. Prakash Singh/Bloomberg/Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego negocjacje ułatwiające handel Indii z Europą trwały prawie dwie dekady i co sprawiło, że właśnie teraz zostały sfinalizowane.
- Które sektory w Indiach oraz UE najbardziej skorzystają na umowie.
- Jaki wpływ na przyspieszenie negocjacji miała amerykańska polityka celna i co gospodarcze zbliżenie oznacza dla Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin.