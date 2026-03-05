Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosyjski gigant pozywa Norwegię. Spór o rybołówstwo, a w tle oskarżenia o szpiegostwo
Właściciel rosyjskiej firmy rybackiej Norebo pozwał Norwegię za odmowę dostępu do jej wyłącznej strefy ekonomicznej. Oslo twierdzi, że spółka jest powiązana z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i zagraża bezpieczeństwu państwa. W lutym 2026 r. sąd w Oslo oddalił wniosek o przywrócenie licencji połowowych, podtrzymując sankcje.
Witalij Orłow (jego majątek Forbes szacuje na 2 miliardy dolarów. Fot. SOPA Images/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Norwegia zamknęła dostęp do swoich wód.
- Jak Oslo uzasadnia decyzję wobec rosyjskich oskarżeń.
- Czym zakończył się spór sądowy.