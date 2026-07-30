Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana

Jeszcze przed zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę – jak tłumaczy gen. Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – czyli przed północą w nocy ze środy na czwartek, w pogotowiu postawiono myśliwce z Łaska i Malborka. Były one w 15-minutowej gotowości startowej. W 30-minutowej gotowości startowej był też samolot zwiadu powietrznego. Do tego zaalarmowano też naziemne systemy obrony powietrznej.

Co wydarzyło się nocą na Ukrainie?

W nocy Rosjanie przeprowadzili potężny atak przy użyciu rakiet i dronów. „Kijów i obwód kijowski, a także nasze obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwanofrankiwski, znalazły się pod atakiem w nocy. Zniszczono i uszkodzono dziesiątki zwykłych domów, cywilnych przedsiębiorstw i obiektów infrastruktury. W tym ataku użyto ponad 70 rakiet, z czego znaczna część to rakiety balistyczne. Wykorzystano też ponad 280 dronów uderzeniowych. Zestrzelono ponad 260 dronów” – podsumował naloty w sieci prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocnych atakach zginęło sześć osób, w tym dzieci.

„We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu w wyniku bezpośredniego trafienia rakiety balistycznej Iskander-M, wystrzelonej z obwodu woroneskiego w Rosji, zginęły dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. W domu mieszkała wielodzietna rodzina” – napisał na Telegramie szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł. Dodał, że rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci – chłopcy w wieku 6 i 15 lat.

„Około godziny 4.45 (3.45 w Polsce) Lwów został zaatakowany rakietami. Największe zniszczenia odnotowano w dwóch budynkach mieszkalnych przy ulicach Patona i Wyhowskiego. Obecnie wiadomo o około 20 osobach poszkodowanych” – napisał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy.

Rosyjski pocisk przekroczył granicę Polski

Podczas tych ataków radary polskiej obrony powietrznej obserwowały kilkanaście pocisków rosyjskich nad zachodnią Ukrainą. O 3:29 polskiego czasu, jeden z nich zbliżył się do polskiej granicy na 5 km, ale zawrócił na wschód.

O 3:40 w przestrzeni powietrznej wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt lecący na zachód. W jego stronę skierowano dyżurny F-16. Zanim jednak pilot zdążył zweryfikować i potwierdzić, co to za obiekt, cel zniknął z radarów. Jak dodał gen. Nowak, podczas próby rozpoznania, DORSZ był gotowy do wydania rozkazu zestrzelenia.

Gdy obiekt zniknął z radarów, w ostatnie miejsce, w którym był widoczny, skierowano śmigłowiec szturmowy Mi-24. Jego załoga znalazła krater około 2 km od Tarnawy-Kolonii w woj. lubelskim. Jednocześnie policja i straż pożarna dostały zawiadomienia od mieszkańców o wybuchu niedaleko tej miejscowości.

Uruchomiono syreny alarmowe

O 3:50 w Krasnymstawie, Lublinie i kilku innych rejonach woj. lubelskiego uruchomiono syreny wczesnego ostrzegania. Jak tłumaczy szef MSWiA Marcin Kierwiński, syreny były najszybszym sposobem informowania o zagrożeniu.

Z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tłumaczył, że nie da się w czasie rzeczywistym ostrzec mieszkańców. – Trudno wyobrazić sobie, żeby w czasie rzeczywistym podać miejsce, które może być celem ataku bądź pomyłki, bo nie wiemy, czy to jest skoordynowany atak, czy mamy do czynienia z czymś, co wleciało, bo np. ktoś się pomylił – mówił na antenie Polsat News.

O 3:58 alert RCB o treści: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne schronienie. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Zagrożenie dotyczy: OBSZAR LUBELSKIE: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski” trafił do PAP.

W tej samej minucie komunikat odwołano. Przyszła bowiem informacja z RCB do Polskiej Agencji Prasowej o treści: „zagrożenie atakiem z powietrza, o którym informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji, zostało odwołane”. „W związku z tym proszę o zaprzestanie publikacji komunikatu o zagrożeniu przekazywanego poprzez dostępne Państwu środki komunikacji, wymienione w procedurze przekazywania komunikatów (...)” – podał PAP.

Śledztwo na miejscu uderzenia pocisku i zebranie zespołu koordynacyjnego

Na miejscu śledztwo prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Eksperci sprawdzili miejsce uderzenia, czyli krater o średnicy 10 m i głębokości 5 m, pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych. Rozpoczęto badania przy pomocy biegłych. Jednocześnie zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy złożyli wnioski z ofertą pomocy w ustaleniu, co dokładnie spadło w okolicy Tarnawy-Kolonii.

Premier na miejscu uderzenia

O 10:15 na Lubelszczyźnie zaczęło się posiedzenie zespołu koordynacyjnego z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz służb. Po posiedzeniu zespołu premier Donald Tusk pojechał na miejsce uderzenia pocisku.

Szef rządu mówił, że Polska była gotowa do zestrzelenia rosyjskiej rakiety Ch-101, gdyby wzięła ona na cel jakikolwiek teren zamieszkany. – Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji – wyjaśniał.

Zapowiedział też dalszą pomoc dla Ukrainy, łącznie z przekazaniem kolejnych pocisków Patriot. – Po tym zdarzeniu, paradoksalnie, będę wspólnie z panem premierem (wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem) rozważał, jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy, także z kolejnymi Patriotami, jeśli będzie taka potrzeba – powiedział.

Jak dodał, „liczy się to, co się stało, a nie co się mogło stać”. – Nie ma takiego nieba ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, ani Rosji, które jest w 100 proc. bezpieczne – powiedział Donald Tusk. – Zadaniem premiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej, moim jako premiera – wiem, że akurat w tej sprawie mamy takie samo zdanie z prezydentem Karolem Nawrockim – jest pełne wsparcie dla wojskowych wtedy, kiedy podejmują decyzje – podsumował.

Szef BBN Bartosz Grodecki powiedział z kolei, że prezydent Karol Nawrocki na bieżąco jest w kontakcie z premierem i szefem MON.