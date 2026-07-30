Kategoria artykułu: Newsy
Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana
Nad ranem rosyjski pocisk CH-10 spadł na Lubelszczyźnie. Wojsko zapewnia, że gdyby rakieta leciała w stronę terenów zamieszkanych, zostałaby strącona. Podumowaliśmy najważniejsze informacje związane z tym incydentem.
30.07.2026, 15:17
Oto co dokładnie zdarzyło się przed i po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Fot. Wojtek Jargiło
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co dokładnie stało się na Lubelszczyźnie.
- Jak zareagowały polskie władze.
- Co wojsko zrobiło ws. rosyjskiej rakiety.