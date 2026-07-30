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Kategoria artykułu: Newsy

Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana

Nad ranem rosyjski pocisk CH-10 spadł na Lubelszczyźnie. Wojsko zapewnia, że gdyby rakieta leciała w stronę terenów zamieszkanych, zostałaby strącona. Podumowaliśmy najważniejsze informacje związane z tym incydentem.

Andrzej Mężyński - autor artykułu - profil
30.07.2026, 15:17
Wojsko w miejscu upadku rakiety w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia
Oto co dokładnie zdarzyło się przed i po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Fot. Wojtek Jargiło

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Co dokładnie stało się na Lubelszczyźnie.
  2. Jak zareagowały polskie władze.
  3. Co wojsko zrobiło ws. rosyjskiej rakiety.
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Jeszcze przed zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę – jak tłumaczy gen. Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – czyli przed północą w nocy ze środy na czwartek, w pogotowiu postawiono myśliwce z Łaska i Malborka. Były one w 15-minutowej gotowości startowej. W 30-minutowej gotowości startowej był też samolot zwiadu powietrznego. Do tego zaalarmowano też naziemne systemy obrony powietrznej.

Co wydarzyło się nocą na Ukrainie?

W nocy Rosjanie przeprowadzili potężny atak przy użyciu rakiet i dronów. „Kijów i obwód kijowski, a także nasze obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwanofrankiwski, znalazły się pod atakiem w nocy. Zniszczono i uszkodzono dziesiątki zwykłych domów, cywilnych przedsiębiorstw i obiektów infrastruktury. W tym ataku użyto ponad 70 rakiet, z czego znaczna część to rakiety balistyczne. Wykorzystano też ponad 280 dronów uderzeniowych. Zestrzelono ponad 260 dronów” – podsumował naloty w sieci prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocnych atakach zginęło sześć osób, w tym dzieci.

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„We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu w wyniku bezpośredniego trafienia rakiety balistycznej Iskander-M, wystrzelonej z obwodu woroneskiego w Rosji, zginęły dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. W domu mieszkała wielodzietna rodzina” – napisał na Telegramie szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł. Dodał, że rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci – chłopcy w wieku 6 i 15 lat.

„Około godziny 4.45 (3.45 w Polsce) Lwów został zaatakowany rakietami. Największe zniszczenia odnotowano w dwóch budynkach mieszkalnych przy ulicach Patona i Wyhowskiego. Obecnie wiadomo o około 20 osobach poszkodowanych” – napisał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy.

Rosyjski pocisk przekroczył granicę Polski

Podczas tych ataków radary polskiej obrony powietrznej obserwowały kilkanaście pocisków rosyjskich nad zachodnią Ukrainą. O 3:29 polskiego czasu, jeden z nich zbliżył się do polskiej granicy na 5 km, ale zawrócił na wschód.

O 3:40 w przestrzeni powietrznej wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt lecący na zachód. W jego stronę skierowano dyżurny F-16. Zanim jednak pilot zdążył zweryfikować i potwierdzić, co to za obiekt, cel zniknął z radarów. Jak dodał gen. Nowak, podczas próby rozpoznania, DORSZ był gotowy do wydania rozkazu zestrzelenia.

Gdy obiekt zniknął z radarów, w ostatnie miejsce, w którym był widoczny, skierowano śmigłowiec szturmowy Mi-24. Jego załoga znalazła krater około 2 km od Tarnawy-Kolonii w woj. lubelskim. Jednocześnie policja i straż pożarna dostały zawiadomienia od mieszkańców o wybuchu niedaleko tej miejscowości.

Uruchomiono syreny alarmowe

O 3:50 w Krasnymstawie, Lublinie i kilku innych rejonach woj. lubelskiego uruchomiono syreny wczesnego ostrzegania. Jak tłumaczy szef MSWiA Marcin Kierwiński, syreny były najszybszym sposobem informowania o zagrożeniu.

Z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tłumaczył, że nie da się w czasie rzeczywistym ostrzec mieszkańców. – Trudno wyobrazić sobie, żeby w czasie rzeczywistym podać miejsce, które może być celem ataku bądź pomyłki, bo nie wiemy, czy to jest skoordynowany atak, czy mamy do czynienia z czymś, co wleciało, bo np. ktoś się pomylił – mówił na antenie Polsat News.

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O 3:58 alert RCB o treści: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne schronienie. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Zagrożenie dotyczy: OBSZAR LUBELSKIE: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski” trafił do PAP.

W tej samej minucie komunikat odwołano. Przyszła bowiem informacja z RCB do Polskiej Agencji Prasowej o treści: „zagrożenie atakiem z powietrza, o którym informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji, zostało odwołane”. „W związku z tym proszę o zaprzestanie publikacji komunikatu o zagrożeniu przekazywanego poprzez dostępne Państwu środki komunikacji, wymienione w procedurze przekazywania komunikatów (...)” – podał PAP.

Śledztwo na miejscu uderzenia pocisku i zebranie zespołu koordynacyjnego

Na miejscu śledztwo prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Eksperci sprawdzili miejsce uderzenia, czyli krater o średnicy 10 m i głębokości 5 m, pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych. Rozpoczęto badania przy pomocy biegłych. Jednocześnie zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy złożyli wnioski z ofertą pomocy w ustaleniu, co dokładnie spadło w okolicy Tarnawy-Kolonii.

Premier na miejscu uderzenia

O 10:15 na Lubelszczyźnie zaczęło się posiedzenie zespołu koordynacyjnego z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz służb. Po posiedzeniu zespołu premier Donald Tusk pojechał na miejsce uderzenia pocisku.

Szef rządu mówił, że Polska była gotowa do zestrzelenia rosyjskiej rakiety Ch-101, gdyby wzięła ona na cel jakikolwiek teren zamieszkany. – Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji – wyjaśniał.

Zapowiedział też dalszą pomoc dla Ukrainy, łącznie z przekazaniem kolejnych pocisków Patriot. – Po tym zdarzeniu, paradoksalnie, będę wspólnie z panem premierem (wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem) rozważał, jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy, także z kolejnymi Patriotami, jeśli będzie taka potrzeba – powiedział.

Przeczytaj: Tusk: na razie wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem

Jak dodał, „liczy się to, co się stało, a nie co się mogło stać”. – Nie ma takiego nieba ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, ani Rosji, które jest w 100 proc. bezpieczne – powiedział Donald Tusk. – Zadaniem premiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej, moim jako premiera – wiem, że akurat w tej sprawie mamy takie samo zdanie z prezydentem Karolem Nawrockim – jest pełne wsparcie dla wojskowych wtedy, kiedy podejmują decyzje – podsumował.

Szef BBN Bartosz Grodecki powiedział z kolei, że prezydent Karol Nawrocki na bieżąco jest w kontakcie z premierem i szefem MON.

Główne wnioski

  1. W wyniku zmasowanego rosyjskiego ostrzału Ukrainy doszło do naruszenia granicy Polski. Rosyjska rakieta (prawdopodobnie Ch-101) spadła w okolicach Tarnawy-Kolonii w woj. lubelskim.
  2. Donald Tusk na miejscu uderzenia potwierdził, że co najmniej jeden obiekt jednoznacznie naruszył polską przestrzeń powietrzną — pozostały po nim krater o średnicy 10 m i głębokości 5 m. Drugi obiekt zbliżył się do granicy na 5 km, ale zawrócił. Premier zaznaczył, że Polska była gotowa zestrzelić rakietę, gdyby wzięła na cel teren zamieszkany, jednocześnie oceniając, że nie ma podstaw, by sądzić, że celem była Polska.
  3. Tusk zapowiedział, że rozważy przekazanie Ukrainie kolejnych systemów Patriot — właśnie w odpowiedzi na to zdarzenie. Jednocześnie podkreślił zgodność stanowisk rządu i prezydenta Nawrockiego w kwestii wspierania decyzji wojskowych, co jest rzadkim sygnałem ponadpartyjnej jedności w sprawie bezpieczeństwa.