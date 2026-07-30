Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 08:42

Wybuch w woj. lubelskim po rosyjskich nalotach. Ukraina: to był rosyjski pocisk manewrujący

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że to była ciężka noc dla polskich systemów obrony powietrznej. Szef MON dodał, że trwa wyjaśnianie, co spadło w okolicach Tarnawy-Kolonii w woj. lubelskim. Według DORSZ był to jeden z obiektów, który wcześniej pojawił się nad zachodnią Ukrainą po rosyjskim ataku.

Polski myśliwiec F-16
WedłuG DORSZ w Polskę uderzył jeden z rosyjskich pocisków. Fot. PAP/Marian Zubrzycki

„Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia" – napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ukraina: to był rosyjski pocisk manewrujący

„Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w czwartek" - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Dodał, że to kolejny dowód na to, że wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy to sprawa niezwykle pilna.

Rzecznik rządu: premier jedzie na miejsce wybuchu

Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - poinformował Adam Szłapka, rzecznik rządu

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" - napisał na X premier.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z miejsca wybuchu.

"Super Express" opublikował pierwsze zdjęcia z miejsca uderzenia rosyjskiej rakiety.

Prokuratura lubelska: wszczynamy śledztwo w tej sprawie

„W związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu, który spadł w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim Wydział ds Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi na miejscu czynności w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie" - napisali na X lubelscy śledczy. Jak dodali, na miejscu zdarzenia jest już Prokurator Okręgowy, który będzie osobiście koordynował śledztwo w tej sprawie.

Prokuratura dodała, że służby sprawdziły już miejsce zdarzenia „pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych". Okazało się, że teren jest bezpieczny i eksperci mogą przystąpić do badania krateru.

Kierwiński: wdrożono procedurę SPO-13

„W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek rano natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut" – napisał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sam minister jedzie też na Lubelszczyznę razem z premierem.

Lubelska policja: funkcjonariusze ujawnili porozrzucane fragmenty niezidentyfikowanego obiektu

Lubelska policja napisała na X, że rano została zawiadomiona o potężnym wybuchu w okolicach Tarnawy-Kolonii w powiecie biłgorajskim. Policjanci „na polu w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu". Funkcjonariusze zabezpieczyli krater, a na miejscu pojawili się kontrterroryści.

DORSZ: radary śledziły kilkanaście rosyjskich pocisków

Jak wyjaśniło DORSZ, polskie radary śledziły kilkanaście pocisków, które mogły stanowić zagrożenie dla Polski. „Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód" – czytamy w komunikacie.

Wojsko wysłało w jego stronę dyżurny F-16. „O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" – dodała armia.

Silny atak Rosji na Ukrainę. DORSZ: Jeden z pocisków uderzył w ziemię w woj. lubelskim
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Afryka potrzebuje mleka. Polskie firmy wykorzystują szansę
Afryka importuje ogromne ilości produktów mlecznych, ale chce rozwijać własną produkcję. Korzystają na tym polskie firmy dostarczające mleko w proszku, gotowe produkty i technologie.
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo Świat
Największe od II wojny światowej pożary we Francji niszczą gospodarkę i zagrażają Europie
Ponad 116 tys. ha spalonych lasów, 250 tys. ewakuowanych mieszkańców, tysiące zamkniętych firm i miliardowe straty dla gospodarki. Naukowcy ostrzegają, że trwające we Francji pożary nie są…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?
Bolt Drive wchodzi do Polski i przeznaczy na rozwój carsharingu ponad 150 mln zł. Firma zainwestuje w nowoczesne samochody oraz wynajem aut na minuty. Dotychczas carsharing nie cieszył się jednak nad…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat długoterminowych. Nawet 4,2 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)
Lokaty długoterminowe mają zaskakująco dobre warunki. Dają wysokie oprocentowanie na więcej niż rok i nie wymagają od oszczędzających żadnych dodatkowych czynności. Wyróżniliśmy najlepsze oferty.
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
B2 Impact nie poświęci marży dla większej skali. „Na tym rynku miarą sukcesu jest cierpliwość”
Na polskim rynku wierzytelności walczą międzynarodowi gracze, a ceny przejmowanych portfeli biją rekordy. B2 Impact nie zamierza na ślepo brać udziału w wyścigu. – Kluczem są stopy zwrotu, nie chcemy…
28.07.2026