Wybuch w woj. lubelskim po rosyjskich nalotach. Ukraina: to był rosyjski pocisk manewrujący
Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że to była ciężka noc dla polskich systemów obrony powietrznej. Szef MON dodał, że trwa wyjaśnianie, co spadło w okolicach Tarnawy-Kolonii w woj. lubelskim. Według DORSZ był to jeden z obiektów, który wcześniej pojawił się nad zachodnią Ukrainą po rosyjskim ataku.
„Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia" – napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ukraina: to był rosyjski pocisk manewrujący
„Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w czwartek" - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Dodał, że to kolejny dowód na to, że wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy to sprawa niezwykle pilna.
Rzecznik rządu: premier jedzie na miejsce wybuchu
Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - poinformował Adam Szłapka, rzecznik rządu
"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" - napisał na X premier.
Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z miejsca wybuchu.
"Super Express" opublikował pierwsze zdjęcia z miejsca uderzenia rosyjskiej rakiety.
Prokuratura lubelska: wszczynamy śledztwo w tej sprawie
„W związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu, który spadł w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim Wydział ds Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi na miejscu czynności w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie" - napisali na X lubelscy śledczy. Jak dodali, na miejscu zdarzenia jest już Prokurator Okręgowy, który będzie osobiście koordynował śledztwo w tej sprawie.
Prokuratura dodała, że służby sprawdziły już miejsce zdarzenia „pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych". Okazało się, że teren jest bezpieczny i eksperci mogą przystąpić do badania krateru.
Kierwiński: wdrożono procedurę SPO-13
„W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek rano natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut" – napisał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sam minister jedzie też na Lubelszczyznę razem z premierem.
Lubelska policja: funkcjonariusze ujawnili porozrzucane fragmenty niezidentyfikowanego obiektu
Lubelska policja napisała na X, że rano została zawiadomiona o potężnym wybuchu w okolicach Tarnawy-Kolonii w powiecie biłgorajskim. Policjanci „na polu w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu". Funkcjonariusze zabezpieczyli krater, a na miejscu pojawili się kontrterroryści.
DORSZ: radary śledziły kilkanaście rosyjskich pocisków
Jak wyjaśniło DORSZ, polskie radary śledziły kilkanaście pocisków, które mogły stanowić zagrożenie dla Polski. „Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód" – czytamy w komunikacie.
Wojsko wysłało w jego stronę dyżurny F-16. „O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" – dodała armia.