Rozgryzamy Teslę: co rządzi kursem tej szalonej spółki?
Tesla, giełdowa wańka-wstańka, kpi sobie z analizy technicznej, wymyka zasadom logiki, nie spełnia oczekiwań, a jej akcje… właśnie biją rekordy. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Tak.
22.01.2026, 05:30
Auto fatamorgana czyli Tesla Roadster II, która już siedem lat temu miała wejść do sprzedaży. Fot: Tesla
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki zwrot przyniosłaby inwestycja 10 tys. dolarów w akcje Tesli w dniu jej giełdowego debiutu.
- Na czym polega wyjątkowość spółki z Austin i jej szefa.