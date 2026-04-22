Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ruch Trumpa wywołał euforię. Kursy spółek biotechnologicznych wystrzeliły
Donald Trump podpisał rozporządzenie ws. psychodelików. Producenci terapii otrzymają 50 mln dolarów wsparcia i szybszą ścieżkę regulacyjną. Inwestorzy ruszyli do zakupów akcji, a kurs jednego z podmiotów wzrósł o 100 proc.
22.04.2026, 04:15
Po decyzji Donalda Trumpa przedstawiciele zarówno Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej zapowiedzieli starania o uchwalenie ustaw mających na celu rozszerzenie dostępu do terapii opartych na psychodelikach. Fot. Kevin Dietsch/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rozporządzenie Donalda Trumpa wpłynęło na notowania spółek biotechnologicznych.
- Jakie zmiany w procesie zatwierdzania leków psychodelicznych wprowadza nowe rozporządzenie.
- Dlaczego branża farmaceutyczna zaczyna interesować się terapiami opartymi na psychodelikach.