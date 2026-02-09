Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?
W parlamencie toczy się dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce nowej instytucji – rozwodu pozasądowego, dokonywanego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwolennicy projektu wskazują na uproszczenie procedur i odciążenie sądów. Krytycy mówią o ryzyku „banalizacji” rozwodów i osłabieniu ochrony małżeństwa. Spór szybko nabrał wymiaru politycznego i ideologicznego. My skupiamy się na samej procedurze i jej konsekwencjach praktycznych.
09.02.2026, 05:00
„Proste” sprawy rozwodowe mogłyby być procedowane w urzędach stanu cywilnego Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dziś wygląda procedura rozwodowa przed sądem i czym różniłby się rozwód pozasądowy w USC.
- Jakimi przesłankami miałby kierować się kierownik urzędu oraz jakie formalności musieliby spełnić małżonkowie.
- Czy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozostaje w zgodzie z konstytucyjną ochroną małżeństwa.