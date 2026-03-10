Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie
Pierwsza edycja przyciągnęła tysiące studentów z całej Polski, a gala finałowa pokazała, że wśród młodych ludzi nie brakuje pasji do wiedzy, ambicji i intelektualnej ciekawości. Teraz Sigma Challenge wraca w rozszerzonej formule – z nową kategorią, szerokim gronem partnerów oraz patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.03.2026, 04:15
Sigma Challenge jest okazją, by wyróżnić tych, którzy z tej wiedzy robią najlepszy użytek – mówi Natalia Wojciechowska, prezes zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN. Nabór do drugiej edycji konkursu trwa do 4 maja. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa konkurs Sigma Challenge i kto może wziąć udział w jego drugiej edycji.
- Jak wygląda formuła rywalizacji.
- Jakie kategorie tematyczne przygotowano w tegorocznej odsłonie konkursu.