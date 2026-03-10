Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie

Sigma Challenge to interdyscyplinarny konkurs wiedzy dla studentów, który łączy świat nauki, gospodarki i życia społecznego. Organizowany przez redakcję XYZ oraz Wydawnictwo Naukowe PWN projekt ma ambicję stać się stałym elementem akademickiego kalendarza i miejscem, w którym młodzi ludzie mogą sprawdzić się w rywalizacji opartej na wiedzy, refleksie i szybkości myślenia.

Do wygrania są nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Zwycięzcy bloków tematycznych otrzymają po 7 tys. zł, a najlepszy z najlepszych – Omnibus – 10 tys. zł.

Konkurs dla tych, którzy naprawdę wiedzą

Sigma Challenge to ogólnopolski konkurs wiedzy skierowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich. Jego celem jest wyłonienie najbystrzejszych młodych ludzi w Polsce – tych, którzy potrafią nie tylko zapamiętywać informacje, ale także rozumieć złożone zjawiska i łączyć wiedzę z różnych dziedzin.

Rywalizacja odbywa się w formule testu online, a pytania przygotowują uznani naukowcy oraz eksperci związani z redakcją XYZ. Uczestnicy rozwiązują zadania wymagające nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także dobrej orientacji w aktualnych wydarzeniach i trendach. Najlepsi w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali finałowej.

Konkurs powstał z myślą o promowaniu ambitnego podejścia do nauki oraz budowaniu mostów między światem akademickim, mediami i biznesem.

Organizatorzy podkreślają, że Sigma Challenge ma być przestrzenią dla studentów ciekawych świata – takich, którzy traktują wiedzę nie tylko jako element studiów, lecz także jako narzędzie do rozumienia współczesnej rzeczywistości.

– PWN to wydawnictwo dla tych, którzy lubią wiedzieć. Dlatego właśnie do nich skierowany jest Sigma Challenge. Wiedza to potęga, którą jako wydawca chcemy przekazywać jak największemu gronu młodych ludzi. Sigma Challenge jest okazją, by wyróżnić tych, którzy najlepiej potrafią z niej korzystać. Ich ciekawość, krytyczne myślenie, umiejętność przekładania teorii na praktykę, a także odwaga w podejmowaniu wyzwań to kapitał, który zmienia i będzie zmieniał nasz świat na lepsze. Chcemy wspierać ambitnych studentów w ich drodze do sukcesu, dlatego z ogromną radością współtworzymy kolejną edycję Sigma Challenge – mówi Natalia Wojciechowska, prezes zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN.

Idea Sigma Challenge naturalnie wpisuje się również w misję XYZ, którą jest pomaganie czytelnikom zrozumieć to, co najważniejsze – poprzez selekcję informacji oraz pokazywanie zjawisk gospodarczych (i nie tylko) w sposób przejrzysty i zrozumiały.

– Po sukcesie pierwszej edycji wiemy, jak ogromny potencjał drzemie w młodych uczestnikach. Sigma Challenge powstało właśnie po to, by docenić ich wiedzę, ambicję i ciekawość świata, ale też zmotywować do dalszego rozwoju. Dlatego w tej edycji jeszcze mocniej stawiamy na pokazywanie gospodarki w szerokim kontekście – w powiązaniu z kulturą, sportem czy nauką. A także na współpracę z partnerami, którzy od lat budują w Polsce kulturę wiedzy – mówi Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ.

Sukces pierwszej edycji

Premierowa edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego. Zgłosiło się do niej ponad 2,2 tys. studentek i studentów z całej Polski, którzy zmierzyli się w testach wiedzy.

Uczestnicy pierwszej edycji podkreślali, że konkurs był dla nich nie tylko sprawdzianem wiedzy, lecz także wyjątkowym doświadczeniem. W drugiej edycji wśród mentorów ponownie pojawią się osoby, które wspierały uczestników w pierwszej odsłonie konkursu, m.in. prof. Elżbieta Mączyńska, dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. Maciej Banach, prof. Mariusz Ruszel, prof. Andrzej Sznajder oraz prof. Michał Kleiber.

– Ubiegłoroczny konkurs tylko potwierdził naszą tezę, że w młodych ludziach drzemie ogromny potencjał. Rozległa wiedza i imponujący refleks, jakim wykazali się laureaci, zrobiły na nas ogromne wrażenie. Możliwość spotkania podczas gali finałowej dostarczyła nam dużo pozytywnej energii i motywacji do pracy nad kolejną edycją. Nie możemy się doczekać następnych inspirujących rozmów podczas nadchodzącej gali finałowej. Zanim to jednak nastąpi, zachęcamy do zapisów i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy podejmą to wyzwanie – dodaje Natalia Wojciechowska.

Nowa kategoria w drugiej edycji

Druga edycja Sigma Challenge rozwija formułę konkursu. Do dotychczasowych kategorii tematycznych dołącza nowa – sztuka i (pop)kultura.

Jest przeznaczona dla osób, które swobodnie poruszają się między kulturą wysoką a popkulturą. Dla tych, którzy szybko rozpoznają filmowe i muzyczne hity i śledzą najważniejsze premiery. A na dodatek potrafią analizować i komentować zjawiska ze świata kina, muzyki i internetu.

Lista kategorii drugiej edycji obejmuje:

Ekonomia, gospodarka i finanse,

Nowoczesne technologie,

Zdrowie i medycyna,

Energetyka i przemysł,

Sport i marketing sportowy,

Sztuka i (pop)kultura.

Dla studentów wyróżniających się szczególną wszechstronnością przygotowano superkategorię Omnibus. Łączy ona zagadnienia ze wszystkich dziedzin konkursowych i uzupełnia je o pytania z zakresu wiedzy ogólnej.

– Myślę, że to bardzo ciekawy konkurs, szczególnie w kategorii Omnibus, która obejmuje różne obszary wiedzy. To dość rzadkie, bo zazwyczaj docenia się przede wszystkim wiedzę niszową, a tutaj liczy się bardziej holistyczne podejście. Warto sprawdzić swoją wiedzę – zarówno ogólną, jak i z wybranej kategorii. Zachęcam też dziewczyny do udziału – nie zostawiajmy podium wyłącznie mężczyznom – mówiła Adrianna Czechowska z Politechniki Łódzkiej, laureatka w kategorii Omnibus.

Konkurs pod patronatem ministra

Druga edycja konkursu Sigma Challenge, organizowana wspólnie przez XYZ i Wydawnictwo Naukowe PWN, została objęta patronatem honorowym ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

Projekt jest skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w wieku 18–26 lat. Nabór trwa do 4 maja 2026 r. Formuła online pozwala na udział w rywalizacji osobom z uczelni w całej Polsce.

Do projektu ponownie dołączyły firmy, które stawiają na rozwój i edukację, dostrzegając rolę młodego pokolenia w budowaniu przyszłości Polski. Mecenasami drugiej edycji konkursu Sigma Challenge są: Energa z Grupy ORLEN, GSK, Medicover, Santander Bank Polska, Totalizator Sportowy (właściciel marki LOTTO), a także Uniperks oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Zgłoś się do konkursu! Jesteś Sigmą? Sprawdź swoją wiedzę! Studiujesz na studiach jednolitych magisterskich albo na studiach I lub II stopnia? Masz od 18 do 26 lat? Weź udział w Sigma Challenge. Sprawdź listę kategorii, wybierz dziedzinę, w której czujesz się najmocniej, i podejmij wyzwanie. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja do godz. 14.00 na stronie konkursu. Sigma Challenge - XYZ