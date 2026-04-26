Kategoria artykułu: Świat
Rutynowy test, który dobił ZSRR. 40 lat po katastrofie w Czarnobylu
To miał być tylko planowy test wybiegu turbiny. Zamiast tego doszło do potężnego wybuchu reaktora, który stał się jednym z ostatnich gwoździ do trumny ZSRR i przez całe dekady kształtował stosunek świata do atomu. W 40. rocznicę tamtej tragedii wracamy do pytania o jej rzeczywiste koszty: zdrowotne, gospodarcze i polityczne.
26.04.2026, 07:45
Tak wygląda obecnie teren dawnej Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Nad czwartym blokiem energetycznym wybudowano kopułę. Do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 r. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. Skażeniu uległ obszar co najmniej 120 tys. km kwadratowych. Po awarii podjęto decyzję o ewakuacji pobliskiej Prypeci, a w kolejnych dniach ewakuacja objęła obszar w promieniu 30 km od elektrowni, który do dzisiaj pozostaje strefą zamkniętą. Fot. PAP/Victor Kovalchuk
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak katastrofa w Czarnobylu obnażyła słabości ZSRR.
- Jakie zmiany w globalnych standardach bezpieczeństwa nuklearnego wymusiły wydarzenia z 1986 roku.
- Dlaczego Niemcy z dzisiejszej perspektywy żałują decyzji o odejściu od atomu, przyspieszonym po katastrofie w japońskiej Fukushimie.