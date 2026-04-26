Rutynowy test, który dobił ZSRR. 40 lat po katastrofie w Czarnobylu

Czterdzieści lat po wybuchu reaktora nr 4 w elektrowni jądrowej w Czarnobylu katastrofa ta wciąż kojarzy się najczęściej z kilkoma obrazami: zrujnowaną halą reaktora, strażakami wysłanymi na spotkanie z niewidzialnym zagrożeniem, opuszczonymi blokami w Prypeci oraz radzieckim państwem, które próbowało w tajemnicy radzić sobie z radioaktywnym opadem.

Znaczenie Czarnobyla nie sprowadza się jednak wyłącznie do skutków samej awarii. Wydarzenie to zmieniło standardy, według których rządy informują opinię publiczną o zagrożeniach radiacyjnych, zachwiało społecznym zaufaniem do technologii i podkopało wiarę w radziecki system. Katastrofa wymusiła też głębokie zmiany w budżetach i planach zagospodarowania rozległych terytoriów Białorusi, Ukrainy oraz Rosji, stając się jednocześnie najpotężniejszym w historii argumentem w rękach przeciwników energetyki jądrowej.

To miał być tylko nocny test turbiny

26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 w nocy podczas opóźnionego testu wybiegu turbogeneratora potężna eksplozja rozerwała reaktor nr 4 w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w ówczesnej Ukraińskiej SRR. Samo założenie eksperymentu miało czysto praktyczny wymiar: chodziło o sprawdzenie, czy energia kinetyczna wybiegu turbogeneratora zdoła utrzymać zasilanie pomp cyrkulacyjnych i kluczowych układów bezpieczeństwa w krótkim, krytycznym oknie czasowym – między nagłą utratą zasilania zewnętrznego a pełnym uruchomieniem awaryjnych generatorów z silnikami diesla.

W rzeczywistości jednak test ten przeprowadzono w warunkach skrajnie niebezpiecznych. Moc reaktora drastycznie spadła poniżej zakładanego poziomu, a kluczowe systemy zabezpieczeń celowo wyłączono lub po prostu zignorowano. Co gorsza, radziecka konstrukcja reaktora typu RBMK kryła w sobie wady, które czyniły ją wyjątkowo niestabilną przy pracy z małą mocą – na czele z niebezpiecznym, dodatnim współczynnikiem reaktywności przestrzeni parowych.

To, co nastąpiło chwilę później, nie mogło rzecz jasna skończyć się jak zwykły wypadek przemysłowy. Gwałtowny skok mocy, sięgający według współczesnych raportów stukrotności nominalnych wartości roboczych, rozerwał kanały paliwowe i wywołał potężne eksplozje, które doszczętnie zniszczyły rdzeń reaktora i rozsadziły budynek, w którym się znajdował. Grafit pełniący rolę moderatora stanął w płomieniach, a trwający kilka dni pożar bez przerwy wyrzucał materiał promieniotwórczy wysoko do atmosfery. Radionuklidy skaziły rozległe terytoria Ukrainy, Białorusi i Rosji, docierając ostatecznie nad znaczną część Europy. W oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wydarzenie to opisywane jest jako nieudany test przeprowadzony przy niskiej mocy, podczas którego utracono kontrolę nad reakcją łańcuchową. W rezultacie zniszczeniu uległ budynek reaktora, a do środowiska przedostały się ogromne ilości substancji promieniotwórczych.

Trudno o jednoznaczny bilans ofiar

O ludzkich kosztach Czarnobyla trudno mówić precyzyjnie, bo nie sprowadzają się one do jednej liczby. Na ten ponury bilans składają się zarówno bezpośrednie ofiary spośród pracowników elektrowni i służb ratunkowych, jak i późniejsze fale zachorowań na nowotwory, przede wszystkim raka tarczycy u osób, które w dzieciństwie lub młodości miały kontakt z radioaktywnym jodem. Do tego dochodzą poważne problemy zdrowotne wywołane przymusowymi przesiedleniami, życiem w nieustannym strachu, społeczną stygmatyzacją oraz dramatem zerwanych więzi międzyludzkich. Osobny rozdział stanowią długoterminowe szacunki nadmiarowych zgonów oparte na modelowaniu epidemiologicznym. Te również wymykają się jednoznacznym ocenom, gdyż zależą w znaczącym stopniu od przyjętych założeń badawczych: szacowanych dawek promieniowania, wielkości analizowanej populacji oraz obranych metod epidemiologicznych.

Najlepiej udokumentowane, bezpośrednie skutki zdrowotne katastrofy dotknęły personel przebywający w elektrowni oraz służby uczestniczące w pierwszej akcji ratunkowej. Według raportów Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) 134 pracowników przyjęło bardzo wysokie dawki promieniowania, co doprowadziło u nich do ostrej choroby popromiennej. 28 spośród nich zmarło w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Dokumenty te wskazują również na szczególnie wysokie dawki u tzw. likwidatorów skierowanych do usuwania skutków awarii. Mniejsze, choć wciąż odczuwalne dawki odnotowano u osób ewakuowanych, podczas gdy dla zdecydowanej większości pozostałej populacji Europy wskaźniki te okazały się ostatecznie nieporównywalnie niższe.

Choroby i trauma

Najbardziej ewidentnym długoterminowym skutkiem katastrofy potwierdzonym przez naukowców stał się gwałtowny wzrost zachorowań na raka tarczycy. Choroba ta szczególnie dotknęła osoby, które w momencie katastrofy były dziećmi lub nastolatkami i wchłonęły radioaktywny jod głównie przez skażone mleko i żywność. Do 2005 roku w tej grupie wiekowej odnotowano ponad 6 tys. przypadków tego nowotworu, z których znaczną część badacze jednoznacznie powiązali z ekspozycją na promieniowanie.

Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują natomiast na inny, równie istotny wymiar tragedii: głębokie konsekwencje psychologiczne i społeczne. Według ekspertów organizacji trauma związana z przymusowymi przesiedleniami, ciągłą niepewnością i wszechobecnym strachem sprawiła, że kryzys zdrowia psychicznego stał się jednym z najpoważniejszych i najtrwalszych następstw czarnobylskiej katastrofy.

„Głasnost" nie dla katastrofy w Czarnobylu

Katastrofa w Czarnobylu uderzyła w Związek Radziecki dokładnie w momencie, gdy Michaił Gorbaczow próbował reformować państwo pod sztandarami głasnosti (jawności) i pieriestrojki (przebudowy). Ten historyczny zbieg okoliczności okazał się dla Kremla druzgocący. Projekt polityczny oparty na obietnicy przejrzystości zderzył się z potężnym kryzysem, którym radziecki aparat usiłował zarządzać po staremu: opóźniając przekazywanie informacji, bagatelizując zagrożenie i uciekając się do typowego biurokratycznego odruchu zatajania faktów. Jak wynika z amerykańskich depesz dyplomatycznych z tamtego okresu, wzniosłe deklaracje Gorbaczowa o otwartości brzmiały wyjątkowo pusto w obliczu tragedii, o której opinię publiczną informowano bardzo powoli i wyrywkowo.

Czarnobyl nieoczekiwanie stworzył w ZSRR zupełnie nową przestrzeń dla obywatelskiego sprzeciwu. Radzieckim władzom coraz trudniej przychodziło pacyfikowanie budzącego się aktywizmu ekologicznego, fali lokalnych roszczeń o odszkodowania i właściwą opiekę medyczną, a także rosnącego gniewu samych likwidatorów. Katastrofa stała się również potężnym katalizatorem narastającego poczucia narodowej krzywdy na Ukrainie i Białorusi. Jak wskazują odtajnione dokumenty amerykańskiego National Security Archive, partyjni decydenci musieli nagle stawić czoła krytyce płynącej już nie tylko z zagranicy, lecz także z własnego kraju. Ten oddolny opór napędzały nie tylko rodzące się ruchy społeczne, ale także zwykli obywatele, zbulwersowani państwową cenzurą, przedmiotowym traktowaniem ofiar oraz szokującą skalą radioaktywnego skażenia.

Po latach sam Michaił Gorbaczow pisał, że katastrofa w Czarnobylu mogła w większym stopniu przyczynić się do upadku Związku Radzieckiego niż zapoczątkowana przez niego pieriestrojka. W ocenie tej jest z pewnością sporo przesady, trudno bowiem upatrywać przyczyn rozpadu całego ZSRR w jednym wydarzeniu. Nie sposób jej jednak całkowicie odmówić racji. Związek Radziecki uginał się już wówczas pod ciężarem gospodarczej stagnacji, wyniszczającego wyścigu zbrojeń, odradzających się ruchów narodowych oraz głębokiego paraliżu instytucjonalnego. Czarnobyl zadziałał bez wątpienia jak potężny wstrząs, który ten proces gwałtownie i nieodwracalnie przyspieszył.

Bilans strat też nie sposób oszacować

Czarnobyl był również niespotykanym dotąd wstrząsem gospodarczym. Rachunek za tę tragedię nie kończył się bowiem na stratach wynikających ze zniszczenia reaktora ani na kosztach doraźnych prac porządkowych. Obejmował zakrojone na szeroką skalę ewakuacje i przesiedlenia, niezwykle kosztowną dekontaminację, wieloletnie monitorowanie stanu zdrowia ludności, a także gigantyczne straty w produkcji rolnej i leśnej. Doliczyć trzeba do tego ogromny ciężar wypłacanych świadczeń socjalnych, finansowania badań naukowych oraz zarządzania zamkniętą strefą wykluczenia. Co równie istotne, katastrofa wygenerowała poważne koszty alternatywne: przez dziesięciolecia rządy zmuszone były przeznaczać znaczną część budżetów na walkę ze skutkami skażenia, rezygnując tym samym z realizacji innych ważnych projektów społecznych i gospodarczych.

WHO zaznacza, że choć precyzyjne oszacowanie całkowitych kosztów katastrofy jest dziś niemożliwe, same wydatki z pierwszych dwóch dekad po awarii liczone są w setkach miliardów dolarów. Ten ogromny ciężar finansowy wyjątkowo mocno dotknął Białoruś. Choć nie posiadała wówczas ani jednej elektrowni jądrowej, przyjęła na siebie znaczną część radioaktywnego skażenia. Raporty Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) pokazują, że straty gospodarcze tego kraju sięgnęły aż 235 miliardów dolarów. Eksperci ONZ zwracają przy tym uwagę także na długofalowy, drenujący wpływ katastrofy na finanse publiczne dotkniętych nią państw. Dość powiedzieć, że jeszcze dziesięciolecia po awarii Ukraina przeznaczała znaczący odsetek swojego budżetu na programy ukierunkowane na zwalczanie skutków tamtych wydarzeń.

To nigdy nie jest sprawa jednej elektrowni jądrowej

Czarnobyl zmusił światowy sektor jądrowy do przekucia w ramy instytucjonalne wniosków, które powinny być oczywiste od dawna. Kwestii bezpieczeństwa nie wolno dłużej skrywać za zasłoną tajemnicy państwowej, pozostawiać wyłącznie w rękach operatorów elektrowni czy ślepo zdawać się na nieomylność inżynierów. Jeszcze w 1986 roku, na fali pokryzysowego szoku, pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjęto Konwencję o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej. Zobowiązała ona sygnatariuszy do natychmiastowego zgłaszania incydentów grożących transgranicznym skażeniem. Na tej samej zasadzie oparto Konwencję o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego. Obie regulacje wyrastały z jednego przełomowego założenia: żaden kryzys jądrowy nie może być wyłącznie wewnętrzną sprawą państwa, w którym wybuchł.

Bezpośrednim następstwem Czarnobyla stało się również powołanie Światowego Stowarzyszenia Operatorów Elektrowni Jądrowych (WANO), które oficjalnie zainaugurowało działalność w 1989 roku. Fundament, na którym je zbudowano, sprowadzał się do brutalnie szczerej konstatacji: awaria w jednej elektrowni bezpowrotnie uderza w zaufanie do wszystkich pozostałych. Wzajemne audyty eksperckie, większa przejrzystość działalności elektrowni oraz ponadnarodowa wymiana doświadczeń miały odtąd przestać być kwestią wyboru czy wyrazem dobrej woli.

A potem wydarzyła się Fukushima

Przez ćwierć wieku od eksplozji w Czarnobylu dziedzictwo tej katastrofy w znacznym stopniu kształtowało europejską politykę energetyczną. Wydarzenie to dało potężny wiatr w żagle partiom i ruchom antynuklearnym. Było tak zwłaszcza w krajach, w których zaufanie do scentralizowanych, technokratycznych systemów i tak już było mocno nadszarpnięte. Reakcje bywały gwałtowne. W 1987 roku w wyniku ogólnokrajowego referendum Włochy zdecydowały o wygaszeniu wszystkich swoich reaktorów. W Niemczech sprzeciw wobec atomu ugruntował pozycję Zielonych i stał się regularnie powracającym tematem debat politycznych oraz negocjacji koalicyjnych. Austria, Dania i wiele innych państw na stałe wpisały rezygnację z energetyki jądrowej do swoich strategii energetycznych. Na tym tle wyróżniała się niemal wyłącznie Francja, która poszła pod prąd, budując swoją tożsamość gospodarczą wokół nuklearnej suwerenności oraz stabilnej, niskoemisyjnej podstawy systemu energetycznego.

Gdy wydawało się, że kraje Europy znalazły już odpowiedź na dylematy energetyczne po Czarnobylu, wydarzyła się Fukushima. 11 marca 2011 roku Japonię nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,0 oraz niszczycielskie tsunami, które doprowadziło do stopienia rdzeni w elektrowni Fukushima Daiichi. Mimo że była to najpoważniejsza cywilna awaria jądrowa od 1986 roku, nie była ona w żadnym razie powtórką z Czarnobyla. Tym razem iskrą zapalną nie były wady systemu, lecz bezwzględna klęska żywiołowa, która przełamała nadbrzeżne umocnienia i zalała systemy zasilania awaryjnego. Różnice dotyczyły niemal wszystkiego: od zachodniej konstrukcji reaktorów i mechanizmu emisji radioaktywnych substancji, przez przebieg akcji ratowniczej, aż po faktyczne dawki promieniowania przyjęte przez ludność oraz skutki zdrowotne.

Z raportów komitetu UNSCEAR wyraźnie wynika, że przeciętne dawki promieniowania po Fukushimie były nieporównywalnie niższe niż te zarejestrowane po Czarnobylu. Eksperci nie przewidują w związku z tym zauważalnego wzrostu zachorowalności na nowotwory o podłożu radiologicznym. Odnotowany zaś w prefekturze Fukushima wzrost diagnoz raka tarczycy badacze przypisują głównie tzw. efektowi przesiewowemu, a więc skutkowi masowych i bardzo szczegółowych badań USG, a nie samemu narażeniu na radioaktywne skażenie.

Niemcy teraz żałują Atomausstieg

W wymiarze politycznym Fukushima wywołała jednak prawdziwy wstrząs. W następstwie awarii władze w Tokio podjęły decyzję o wygaszeniu wszystkich reaktorów w kraju. Krok ten pociągnął za sobą cały wiele bolesnych konsekwencji: gwałtowny wzrost importu paliw kopalnych, skokowe podwyżki cen energii elektrycznej oraz znaczący wzrost emisji dwutlenku węgla. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oceniła później, że to właśnie owo masowe odłączanie elektrowni na nowo uzależniło Japonię od zewnętrznych dostaw surowców.

Z kolei w Niemczech japońska tragedia na nowo ożywiła i gwałtownie przyspieszyła historyczny odwrót od atomu (tzw. Atomausstieg). Rząd Angeli Merkel błyskawicznie wycofał się z wcześniejszej decyzji o wydłużeniu eksploatacji elektrowni. Berlin nakazał natychmiastowe zamknięcie najstarszych bloków, wyznaczając sztywny harmonogram wygaszenia pozostałych. Ostatecznie Niemcy odłączyli od sieci swoje ostatnie trzy reaktory w kwietniu 2023 roku – i to pomimo faktu, że rosyjska inwazja na Ukrainę zdążyła już uczynić z bezpieczeństwa energetycznego najpilniejszy problem gospodarczy Europy. Dziś, w obliczu kolejnego szoku energetycznego wywołanego wojną w Iranie, który ze szczególną mocą uderza w pogrążoną w stagnacji niemiecką gospodarkę, optyka Berlina staje się nad wyraz gorzka. Obecny kanclerz Friedrich Merz określa tamto pożegnanie z atomem wprost mianem „ciężkiego, strategicznego błędu”, przyznając zarazem, że krok ten pozostaje już „nieodwracalny”.

Tymczasem sama Japonia powraca dziś do energetyki jądrowej, choć robi to z dużą ostrożnością i w nierównym tempie. Do końca 2025 roku udało się ponownie uruchomić 14 spośród 33 wciąż nadających się do użytku reaktorów. Polityczne poparcie dla wznowienia ich pracy systematycznie rośnie, a napędzają je trudne realia: astronomiczne koszty importu paliw kopalnych, pilna potrzeba dekarbonizacji gospodarki oraz konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego państwa.