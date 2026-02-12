Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 21:02

Prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o kryptoaktywach

Prezydent Karol Nawrocki kolejny raz zawetował ustawę o kryptoaktywach. Trafiła ona bowiem na jego biurko po niewielkich zmianach w porównaniu z poprzednio odrzuconym prawem.

Celem tego prawa było wprowadzenie unijnego rozporządzenia MiCA, regulującego rynek kryptowalut. Ustawa miała wprowadzić środki, które przeciwdziałałyby naruszeniom prawa przez firmy. Pozwalała choćby KNF na wstrzymanie oferty publicznej, przerwanie jej przebiegu, zakaz jej rozpoczęcia czy w ogóle zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów na rynek.

KNF dostałaby także możliwość nakładania kar pieniężnych i sankcji na pośredników zawierających transakcje związane z kryptowalutami, oferujących takie aktywa, emitentów czy osoby, które chciałyby dopuścić nowe kryptoaktywa.

W przypadku naruszenia przepisów KNF wpisywałaby do rejestru oszukańcze strony internetowe, służące do prowadzenia działalności na rynku kryptoaktywów. Miało to chronić zarówno rynek, jak i klientów. Prawo zakładało też odpowiedzialność karną za przestępstwa, takie jak emisja tokenów czy świadczenie usług finansowych na tym rynku bez zgody KNF. Najwyższe grzywny sięgałyby nawet 10 mln zł.

Podczas prac nad nową wersją ustawy, sejm obniżył maksymalną opłatę od przychodów, którą firmy z rynku kryptoaktywów miałyby płacić KNF za sprawowanie nadzoru. Rząd chciał pobierać 0,4 proc. przychodów, a sejm zmniejszył ją do 0,1 proc.

W listopadzie 2025 bardzo podobne prawo zostało także zawetowane przez prezydenta. Karol Nawrocki uznał wówczas, że proponowane rozwiązania były nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa wersja ustawy różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór KNF.

Prezydent Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów
Karol Nawrocki
Prezydent po raz kolejny zawetował ustawę o kryptowalutach. Fot. PAP/EPA/Toms Kalnins
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy
Elaboracja Niewiadów z grupy Niewiadów podpisała umowę ramową z amerykańskim koncernem wojskowym Northrop Grumman. Jej celem jest współpraca przy produkcji i eksportu amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Główne indeksy poszły w dół. Najlepiej radziła sobie PGE, a najgorzej KGHM. Dzień na GPW. 10 lutego 2026 r.
Inwestorzy boją się zarówno o stan amerykańskiej gospodarki, jak też i o sytuację wokół Iranu. Nic więc dziwnego, że giełdowe indeksy świecą się na czerwono. Na GPW słabo radziły dziś sobie KGHM i Dino. Z kolei w górę szły akcje PGE.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Hiszpański jednorożec wchodzi do Polski. Zachęca go duży rynek i luki cyfrowe firm
Firma Factorial, której wycena już trzy lata temu przekroczyła próg 1 mld dolarów, rozszerza skalę działalności. Swoją technologię do zarządzania przedsiębiorstwami i HR wprowadza nad Wisłą, gdzie będzie działać za pośrednictwem lokalnych partnerów.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ozempic i Mounjaro jak nowa Viagra? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość
Polacy wydają miliardy na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Preparaty takie jak Ozempic czy Mounjaro pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała, ale coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody?
12.02.2026