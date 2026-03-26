Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.

O godz. 16.15 WIG20 spadał o 0,3 proc. do ok. 3301 pkt, WIG zniżkował o 0,3 proc. do ok. 120782 pkt, mWIG40 szedł w dół o 0,5 proc. do ok. 8261 pkt, a sWIG80 tracił 0,4 proc. i wynosił ok. 29392 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 1,2 proc., DAX tracił 1,1 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,5 proc.

W USA Dow Jones Industrial spadał o 0,1 proc., S&P500 traci 0,6 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 1 proc.

– Od ponad trzech tygodni głównym motywem tego, co dzieje się na rynkach, jest wojna w Zatoce Perskiej i jej konsekwencje, czyli zamknięcie cieśniny Ormuz. Wskutek tego cena ropy jest powyżej 100 dolarów za baryłkę, a gazu powyżej 50 euro za MWh. W uproszczeniu można powiedzieć, że rynek jest „produktem ropopochodnym” – powiedział PAP Biznes Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP.

Nastroje nienajlepsze, ale WIG w tym roku ciągle na plusie

– Dzisiaj mamy raczej słabe nastroje, aczkolwiek nie bardzo złe. Rynek jest jednak w bardzo dużej niepewności, bardzo mało przewidywalny. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że być może będziemy mieć do czynienia z deeskalacją i znalezieniem drogi do zawieszenia broni. Niestety nie znalazło to potwierdzenia w faktach, więc rynek zaczął wątpić, czy faktycznie te rozmowy pokojowe są prowadzone – dodał.

Zwrócił uwagę, że pomimo sporej przeceny na giełdzie w ostatnich tygodniach, indeks WIG od początku roku wzrósł.

Indeks WIG sięgnął 4 lutego historycznego maksimum na poziomie niemal 128173 pkt. Od tamtej pory do środowego zamknięcia spadł o ok. 5 proc. Natomiast licząc od początku roku do 25 marca wskaźnik ten wzrósł o 3,4 proc.

– Giełda od swojego szczytu oczywiście spadła i to sporo, ale trzeba zwrócić uwagę, że w zeszłym roku indeks WIG urósł o blisko 50 proc., a w tym roku nadal jest na plusie. Także nastroje na rynku trudno nazwać panicznymi. Natomiast na pewno inwestorzy są pełni niepokoju, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja – powiedział Mariusz Adamiak.

– Rynki są w trendzie bocznym i szukają informacji ze sfery geopolityki, w jakim kierunku podążyć – dodał.

W czwartek po otwarciu większość spółek notowanych w WIG20 spadała, a obecnie na minusie jest lekko ponad połowa.

Przez większość dnia najmocniej zniżkował KGHM, natomiast po godz. 140 na jakiś czas zastąpił go Orlen.

Notowania płockiego koncernu pogorszyły się po wystąpieniu premiera Donalda Tuska. Poinformował on, że rząd przygotowuje podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ponadto o godz. 18 na specjalnym posiedzeniu rząd podejmie pakiet decyzji ws. wprowadzenia jeszcze przed świętami maksymalnych cen paliw w detalu, w tym przez obniżenie stawki VAT do 8 proc. i stawek akcyzy do minimalnych możliwych poziomów.

Po tej informacji kurs Orlenu zanurkował aż do poniżej 125 zł za akcję, co oznacza spadek o ponad 6 proc. Ok. godz. 16.15 Orlen tracił 3,5 proc., a jego akcje kosztują 129 zł.

Mocno zwiększyły się obroty na akcjach spółki. Ok. godz. 14.00 wynosiły one niecałe 90 mln zł, a na niecałą godzinę przed zamknięciem wynoszą 348 mln zł.

Liderem spadków w WIG20 jest w czwartek KGHM (spadek o 4,8 proc ok. godz. 16.15).

Spółka podała wyniki finansowe. Jak poinformowała, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła w IV kw. 2025 r. 3,073 mld zł. Wynik okazał się ponad 9 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Analitycy oceniają, że wyniki KGHM, choć lepsze od oczekiwań, nie budzą entuzjazmu. Rozczarowują m.in. koszty i poziom zadłużenia.

Jak poinformował prezes spółki Remigiusz Paszkiewicz, KGHM chce pod koniec drugiego kwartału przedstawić nową strategię. Spółka widzi przesłanki do wypłaty dywidendy za 2025 r., ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o jej wielkości. Ambicją zarządu KGHM jest, żeby pomimo rosnących cen energii elektrycznej i gazu utrzymać ich koszty na poziomie zeszłego roku dzięki polityce zabezpieczeń.

W czwartek cena miedzi na giełdzie LME spada o ok. 1 proc.

Kurs akcji LPP na historycznie wysokim poziomie

Na przeciwległym końcu znajduje się LPP, który wedle stanu z ok. 16.15 zwyżkował o niemal 13 proc. do 22460 zł i jest to najwyższy poziom w historii. Skala zwyżki zwiększa się wraz z upływem czasu, dwie godziny po rozpoczęciu notowań akcje LPP drożały o 7,5 proc.

W IV kw. grupa miała 714 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 1,518 mld zł EBITDA, więcej niż przewidywał konsensus PAP Biznes. LPP spodziewa się w 2026 r. marży brutto na sprzedaży w przedziale 55–55,5 proc. i marży zysku netto 9–10 proc.

Jak poinformował wiceprezes LPP Marcin Bójko, spółka nie widzi zakłóceń w dostawach z Azji w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Spodziewa się pewnej podwyżki cen od azjatyckich dostawców. Przedstawiciele firmy wskazali, że priorytetem LPP jest rentowność. Grupa LPP przewiduje, że po rekordowych inwestycjach w 2025 r., w kolejnych latach CAPEX będzie niższy.

Wśród blue chipów w czwartek od rana dobrze radziło sobie też Pepco (+2,7 proc.).

Przychody spółki w ciągu 25 tygodni do 22 marca wzrosły o 4,8 proc. przy założeniu stałych kursów walutowych, a w ujęciu LFL wzrosły o 4,2 proc., z wyłączeniem FMCG. Pepco podtrzymuje cele na 2026 r.

Wśród spółek notowanych w mWIG40 najsłabsze były Creotech i Neuca, ich akcje są przecenione odpowiednio o 6,3 proc. i 5,2 proc.

Neuca odnotowała w IV kw. 2025 r. 88,1 mln zł EBITDA oraz 3,52 mld zł przychodów, wyniki były na poziomie zbliżonym do konsensusu PAP Biznes. Zarząd Neuki rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2025 r. 17,8 zł dywidendy na akcję.