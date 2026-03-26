Nowa strategia KGHM gotowa. Spółka przedstawi ją pod koniec II kwartału

Prezes KGHM poinformował, że pod koniec II kw. 2026 r. spółka zaprezentuje nową strategię. Zapowiedział, że celem będzie m.in. wzmocnienie spółek zależnych.

– Pod koniec drugiego kwartału chcemy przedstawić naszą nową strategię. Prace nad nią w zasadzie zostały zakończone, pewne ostatnie wątki zostały już odpowiednio zagospodarowane – powiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz w czwartek podczas konferencji prasowej.

Dodał, że "bazą dla ostatnich szlifów nad strategią są doświadczenia z 2025 r. i początku 2026 r.".

– Chcemy wzmocnić kilka naszych spółek zależnych, żeby lepiej wykorzystywać ich potencjał rozwojowy w Polsce – zdradził.

W 2025 r. grupa KGHM odnotowała wzrost przychodów z 35,3 mld zł do 36,4 mld zł r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła z 8,5 mld zł do 10,3 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej – z 2,9 mld zł do 3,7 mld zł. Z kolei nakłady inwestycyjne spadły o 0,2 proc. i wyniosły 3,9 mld zł.

