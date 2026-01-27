Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Rynek VC łapie lekki oddech. Do startupów zaczął płynąć kapitał
W 2025 r. wartość finansowania startupów – po wyłączeniu dwóch największych, wyraźnie odstających od rynku rund z udziałem ElevenLabs i Iceye – wzrosła o 28 proc. rok do roku. Kondycję rynku poprawił przede wszystkim napływ środków publicznych.
W ostatnich latach rynek venture capital wyraźnie złapał zadyszkę – dostępnego kapitału było zdecydowanie mniej niż wcześniej. Dopiero uruchomienie programów publicznych przyniosło lekką poprawę sytuacji. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się wartość i struktura rynku venture capital w Polsce w 2025 r.
- Które fundusze zainwestowały w ubiegłym roku w największą liczbę spółek technologicznych,
- Jakie są główne wyzwania i perspektywy dalszego wzrostu polskiego rynku VC, zwłaszcza w kontekście ciągłości finansowania dla startupów na kolejnych etapach rozwoju.