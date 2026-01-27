Rynek VC łapie lekki oddech. Do startupów zaczął płynąć kapitał

Wartość transakcji venture capital (VC) z udziałem polskich startupów wyniosła w ubiegłym roku 3,37 mld zł – wynika z raportu „Transakcje na polskim rynku VC 2025” opracowanego przez PFR Ventures i Inovo.vc. Wartość ta uwzględnia jednak dwie tzw. megarundy, czyli inwestycje wyraźnie wybijające się ponad rynkową średnią: rundę ElevenLabs (720 mln zł - najwyższa w 2025 r.) oraz Iceye (636 mln zł).

Autorzy raportu podkreślają, że nawet po wyłączeniu tych transakcji wartość rynku wzrosła o 28 proc. rok do roku. Wpłynęło na to przede wszystkim uaktywnienie się nowych podmiotów VC finansowanych przez PFR Ventures z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wcześniejsze opóźnienia w jego uruchomieniu doprowadziły bowiem do powstania luki kapitałowej, widocznej szczególnie w latach 2023–2024.

Łącznie w 2025 r. sfinansowano rozwój 166 spółek, przy udziale 147 funduszy venture capital.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Wzrosła średnia wartość transakcji VC

W ostatnich latach wyraźnie brakowało kapitału, zwłaszcza na etapie inwestycji zalążkowych. Najnowszy raport pokazuje jednak, że w ubiegłym roku sytuacja zaczęła się poprawiać.

– W 2025 r. przeprowadzono 134 transakcje zalążkowe, co oznacza wzrost o około 20 proc. rok do roku. Blisko 3/4 tych rund realizowanych było z udziałem funduszy z portfela PFR Ventures – podkreśla Karolina Mitraszewska, prezes PFR Ventures.

Statystycznie startupy zaczęły też pozyskiwać większe kwoty finansowania. Średnia wartość transakcji w 2025 r. wyniosła 11,1 mln zł, natomiast mediana – 4,2 mln zł. To najwyższy poziom od 2019 r.

Warto przy tym pamiętać, że w poprzednich latach aktywne były jeszcze wehikuły inwestycyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które oferowały spółkom na etapie zalążkowym finansowanie rzędu ok. 1 mln zł.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Zdaniem Macieja Małysza, partnera w Inovo.vc, w długim horyzoncie kluczowe jest odbudowanie bazy projektów na etapie pre-seed i seed. To właśnie ona decyduje o podaży spółek, które w przyszłości będą mogły pozyskiwać finansowanie w rundach A, B i kolejnych.

– Widać już lekkie odbicie – z 113 projektów na tym etapie w 2024 r. do 134 w 2025 r. – ale potencjał rynku to 200–300 takich inwestycji rocznie. Jeśli chcemy utrzymać ciągłość wzrostu rynku, potrzebujemy stabilnego dopływu ambitnych zespołów – podkreśla Maciej Małysz.

Skąd pochodził kapitał dla startupów ?

Głównym dostawcą kapitału dla polskich startupów pozostaje PFR Ventures, zasilający fundusze publiczno-prywatne. W 2025 r. odpowiadał on za 47 proc. wartości kapitału, jaki trafił do spółek. Kolejne 38 proc. zapewniły zagraniczne fundusze prywatne oraz inwestorzy indywidualni, w dużej mierze poprzez udział w największych transakcjach dojrzałych już polskich startupów. Pozostałą część finansowania zapewniły krajowe fundusze prywatne, aniołowie biznesu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Vinci).

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Najbardziej aktywnym funduszem pod względem liczby transakcji był Smok VC, który zrealizował ponad 10 inwestycji. Między pięć a dziesięć transakcji przeprowadziły natomiast: bValue, ffVC, Hard2beat, Inovo.vc, Kogito Ventures, Movens Capital oraz Vinci.

Zdaniem Karoliny Mitraszewskiej w kolejnych latach można spodziewać się wzrostu liczby i wartości inwestycji w bardziej dojrzałe spółki. Impulsem do tego ma być uruchomienie zapowiedzianego już programu Innovate Poland, z finansowaniem na poziomie 4 mld zł.

Z kolei Luiza Nowacka, menedżerka inwestycyjna w Vinci, podkreśla, że dalszy rozwój polskiego rynku VC będzie zależał od pogłębienia kapitału wzrostowego. Będzie to możliwe pod warunkiem zwiększenia liczby i wartości rund kontynuacyjnych, większej aktywności inwestorów prywatnych oraz poprawy warunków wyjścia z inwestycji.