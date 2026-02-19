Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rząd chwali się deregulacją i zapowiada drugi etap. „Musimy zmienić myślenie urzędników”
Zespół ds. deregulacji rozpatrzył pół tysiąca postulatów. Czasem ku zdziwieniu wszystkich okazywało się, że nie trzeba było zmieniać prawa, bo przedsiębiorcy wypełniali… nieistniejące wymogi. Minister Maciej Berek zapowiada kontynuację prac. Obiecuje m.in. zmiany w przepisach podatkowych i przyspieszenie postępowań sądowych.
20.02.2026, 00:00
Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczący rządowego zespołu deregulacyjnego, podsumował rok prac nad upraszczaniem przepisów. Dodał, że KPRM chciała się zająć tematem local content, czyli promowania w zamówieniach polskich dostawców. Sprawę przejął jednak Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, który wkrótce będzie ogłaszał szczegóły. W prace zaangażowane zostały resorty infrastruktury, obrony narodowe, spraw wewnętrznych, a także Urząd Zamówień Publicznych czy GUS, bo rząd zamierza mierzyć stopień local content. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie jest wdrażanie postulatów zgłoszonych przez inicjatywę SprawdzaMY.
- Które rozwiązania mają wpływ na dużą liczbę przedsiębiorców.
- Jakie postulaty nie zostały wdrożone i dlaczego.