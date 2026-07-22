Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Rząd Finlandii tnie dotacje dla NGO. Premier interweniuje
Fińska organizacja SOSTE może od 2027 r. stracić całe państwowe finansowanie. Wskutek nowych kryteriów zagrożonych jest 29 z 31 etatów. Propozycję ministra zakwestionował premier Petteri Orpo.
22.07.2026, 04:30
Fiński minister chce wstrzymać dotacje dla organizacji parasolowych i rzeczniczych. Jedna z największych z nich, SOSTE, może stracić finansowanie i zwolnić maksymalnie 29 pracowników. Fot. AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany w zasadach przyznawania dotacji zaproponował fiński minister i dlaczego mogą one doprowadzić do likwidacji SOSTE.
- Jakie byłyby bezpośrednie konsekwencje finansowe dla pracowników organizacji i całego sektora pozarządowego.
- Jaką rolę w tej sprawie odegrał premier Petteri Orpo i co może się stać z proponowanymi zmianami.