Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców
Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych – informuje Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.
21.07.2026, 04:00
Kraków jest jednym z miast, które czeka na możliwość wykorzystywania fotoradarów akustycznych w walce z hałasem. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto chce, by fotoradary akustyczne pojawiły się na polskich ulicach.
- Dlaczego hałas przeszkadza mieszkańcom.
- Jakie jest stanowisko resortu infrastruktury w tej sprawie.