Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców

Przypominają dobrze znany z polskich miast fotoradar, ale nie mierzą prędkości. Fotoradary akustyczne można już znaleźć na ulicach Nowego Jorku, Paryża czy Rotterdamu. Odczytują numery rejestracyjne hałasujących stuningowanych motocykli czy samochodów, co pozwala na automatyczne nakładanie mandatów.

Na fotoradary akustyczne czekają samorządowcy

Jak pisaliśmy przed tygodniem, ponad 20 tys. poparło petycję Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w sprawie zmiany polskiego prawa, by pozwalało na instalowanie na polskich ulicach fotoradarów akustycznych.

Na początku lipca sejmowa Komisja do Spraw Petycji nadała bieg wnioskowi. Sprawa trafiła do Komisji Infrastruktury. Mirosław Suchoń z klubu parlamentarnego Centrum, przewodniczący komisji, przekonywał w rozmowie z XYZ, że problem hałasu, który dotyka wiele osób, jest mu dobrze znany i posłowie wkrótce zajmą się tą sprawą.

Na możliwość korzystania z fotoradarów akustycznych czekały samorządy, np. z Warszawy czy Krakowa.

Co prawda radarami akustycznymi, czyli sonometrami, dysponuje policja, ale w całym kraju policjanci mają jedynie 220 takich urządzeń. Według danych policji w 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili 6 928 badań urządzeniami typu sonometr, podczas których ujawnili 1 399 naruszeń.

Lekarze przestrzegają przed hałasem

Sprawa hałasu w miastach jest poważna. Dr hab. n. med. Magdalena Wiśniewska zwraca uwagę, że nadmierny hałas jest szkodliwy dla naszego zdrowia.

– Nawet Światowa Organizacja Zdrowia w swoich raportach zwraca uwagę, że hałas, zwłaszcza ten wielkomiejski, przewlekły, jest jednym z czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i chorób metabolicznych – tłumaczy członkini Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ministerstwo Infrastruktury jeszcze niedawno było „przeciw”

Dotychczas resort infrastruktury był przeciwko fotoradarom akustycznym. Resort w odpowiedzi na interpelację poselską z grudnia 2024 roku informował, że nie planuje zmian, by polskie prawo pozwalało na ich wykorzystywanie.

– Mając na uwadze niską popularność i dostępność automatycznych sonometrów na rynku oraz ograniczone doświadczenie państw europejskich w stosowaniu tego typu urządzeń, pragnę poinformować, że ministerstwo infrastruktury nie prowadzi obecnie i w najbliższej perspektywie nie planuje podjęcia prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia do przepisów przedmiotowych rozwiązań technicznych – mówił wówczas wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Teraz resort jest na „tak”

Resort zmienił jednak zdanie.

„Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych, we współpracy z innymi resortami” – czytamy w odpowiedzi przesłanej naszej redakcji.

Resort informuje, że „przeprowadzone zostały wstępne analizy, z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych państwach, jak też możliwych sposobów wdrożenia takich urządzeń na gruncie polskiego prawa”.

– Ze względu na wstępny etap jest za wcześnie na określenie szczegółowych rozwiązań możliwych do zastosowania w ramach ewentualnego projektu, a także na wskazanie terminu wdrożenia tych rozwiązań do systemu prawnego – dodaje Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.

Autor petycji: Cieszę się, że w końcu możemy zacząć na poważnie proces legislacji

– Bardzo mnie cieszy, że Ministerstwo Infrastruktury w końcu zmieniło zdanie i dostrzegło problem oraz możliwość zastosowania urządzeń, które przecież działają już w innych państwach – komentuje Filip Pietrzak ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, autor petycji i wnioskodawca.

– Po latach absurdalnych wymówek szczerze jestem uradowany, że w końcu możemy zacząć na poważnie proces legislacji. Mam tylko nadzieję, że prace odbędą się bez zbędnej zwłoki – mówi Filip Pietrzak.