Kategoria artykułu: Newsy
Rząd przedstawia pierwszy raport o realizacji swoich priorytetów. Część planów pokrzyżował prezydent
Komitet Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu przygotował raport o stanie projektów kontrolowanych przez ministerstwa. Szefowie resortów zapowiadają, co – i w jaki sposób – zamierzają realizować w pierwszym kwartale 2026 r.
25.02.2026, 15:46
Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie były priorytety Rady Ministrów w IV kwartale 2025 r.
- Które z nich zostały zrealizowane i w jakim stopniu.
- Kim jest Maciej Berek i jaką rolę pełni w KPRM.