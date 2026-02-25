Rząd przedstawia pierwszy raport o realizacji swoich priorytetów. Część planów pokrzyżował prezydent

Minister Maciej Berek przedstawił w sieci pierwszy, kwartalny raport z prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu. To specjalne ciało, które ma ustalać priorytetowe zadania gabinetu Donalda Tuska, a potem monitorować ich wdrożenie. „Komitet ma uprawnienia do wydawania poleceń, które dotyczą sposobu realizacji zadań” – tłumaczy we wstępie do raportu Berek.

Pierwszy etap prac polegał na analizie projektów zgłoszonych przez szefów resortów. Każdy z nich musiał bowiem przedstawić swoje priorytety na drugą część kadencji. Będą one realizowane z dotychczasowymi planami, a część z nich wykracza poza ramy kadencji kończącej się w 2027 r.

Cztery obszary tematyczne raportu

Zgłoszono łącznie 58 zadań, które zostały podzielone na cztery obszary tematyczne: Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy; Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych oraz Nowoczesne państwo cyfrowe. Raport zawiera też planowane działania na pierwszy kwartał tego roku.

Pierwszym filarem prac rządu jest bezpieczeństwo kraju i obywateli. Wśród priorytetów rządu, które realizowano w tym segmencie, jest choćby projekt Tarcza Wschód, który „znajduje się w fazie intensywnych prac wykonawczych”. Jak wyjaśnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, trwa m.in. pozyskiwanie terenów pod budowę przygranicznej infrastruktury, rozbudowano też pas przygraniczny z Rosją i Białorusią.

Podobny plan przedstawił szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W ramach priorytetu bezpieczna granica wspomniał on m.in. o walce z nielegalną migracją i zagrożeniami hybrydowymi.

W sprawach bezpieczeństwa nie chodzi jednak tylko o bezpieczeństwo militarne czy ochronę granic. Wśród priorytetów znajdziemy bowiem obietnicę szefa MSZ o stałym wsparciu Ukrainy, minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski o walce z nielegalnymi składowiskami odpadów. Są też zapewnienia ministra energii Miłosza Motyki o próbach wyeliminowania blackoutów i zapewnienia stabilnych dostaw prądu obywatelom i przemysłowi.

Rząd stawia m.in. na rozwój inwestycji i oszczędności

Kolejnym filarem prac rządu jest „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Wśród priorytetów znajdziemy w nim program rozwoju inwestycji w Polsce do roku 2035. „Przygotowano projekt uchwały Rady Ministrów wprowadzającej Program. Określono wskaźniki jakościowe i ilościowe oceny inwestycji oraz wzór wniosku o pomoc dla projektu inwestycyjnego” – wyjaśnia minister finansów Andrzej Domański. Wspomniany jest też KSeF oraz program renesans polskich kolei.

Ministrowie wspominają też o wypłatach środków z KPO czy budowie przydomowych magazynów energii (ten program – jak twierdzi minister energii – zrealizowano już w 50 proc.). Do raportu wpisano też pierwsze prace nad Otwartymi Kontami Inwestycyjnymi, które mają pomóc oszczędzającym uniknąć podatku Belki i skłonić w ten sposób ludzi do zwiększenia swoich oszczędności.

Z kolei minister Maciej Berek zapowiada dalsze prace nad deregulacją obowiązującego prawa podatkowego. Zapowiada też, że w I kwartale 2026 r. rząd przyjmie przynajmniej 200 postulatów deregulacyjnych inicjatywy SprawdzaMY. W ubiegłym kwartale odbyło się 10 spotkań strony rządowej z przedstawicielami tej inicjatywy.

Rząd wspomina też o priorytecie, który, choć został zrealizowany przez Radę Ministrów, to zawetował go prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o stworzenie parku narodowego Dolnej Odry. Minister klimatu i środowiska zapewnia jednak, że choć projekt został formalnie zakończony, resort zrobi wszystko, by zwiększyć ochronę tego regionu.

Plany rządu częściowo popsute przez weta prezydenta

Jeśli zaś chodzi o trzeci filar, czyli Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych, to zaczyna się on od działań ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. W raporcie wspomniano, że ustawa o KRS została przyjęta przez rząd, jednak nie uwzględniono informacji o jej wecie przez prezydenta.

Minister planuje też usprawnić pracę sądów i prokuratury. „Zmiany będą dotyczyć wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie sprawami oraz umożliwienia dalszego orzekania sędziom, którzy osiągnęli wiek uprawniający do stanu spoczynku” - czytamy w raporcie.

Do „wysokiej jakości usług publicznych wpisano też związki partnerskie, program rozbudowy żłobków, bon senioralny oraz przebudowę systemu świadczeń społecznych. Minister pracy zapowiada m.in. przegląd świadczeń, opracowanie modelu orzekania o niepełnosprawności i cyfryzację procesów w ramach usług publicznych.

Rząd planuje też reformę edukacji. Minister Barbara Nowacka przypomina jednak, że stan procesu został zmieniony ze względu na weto prezydenta wobec ustawy modyfikującej prawo oświatowe. Trwają jednak prace nad nową ustawą programową.

Rada Ministrów nie rezygnuje też z rozbudowy programu Orlik oraz z planów zabezpieczenia socjalnego artystów. „Projektowana ustawa stanowić będzie podstawowe narzędzie prawne umożliwiające realizację tego celu przez wprowadzenie mechanizmu dopłat do składek ZUS oraz powołanie instytucji wspierających aktywizację zawodową artystów” – czytamy w planach resortu kultury.

Rada ministrów stawia na rozwój mObywatela oraz usług AI

Ostatni punkt raportu dotyczy cyfrowego państwa. Najważniejszym elementem jest dalsza cyfryzacja ochrony zdrowia oraz rozwój AI w diagnostyce obrazowej i system centralnej e-rejestracji.

Rząd zapowiada też rozbudowę mObywatela oraz integrację z europejskim systemem e-tożsamości eIDAS. W planach jest także rozwój polskiego modelu językowego PLLuM i wdrażanie AI w administracji.

Resort planuje programy wprowadzające w cyfrowy świat zarówno szkolnictwo wyższe, jak i podstawowe oraz średnie. Celem jest nie tylko edukacja cyfrowa, ale także doposażenie uczniów w niezbędny sprzęt w ramach cyfrowego państwa.

Programy przedstawione przez rząd wymagają współpracy z prezydentem. Jak pokazują przykłady, weta Karola Nawrockiego wstrzymały część projektów. Nie wiadomo też, czy sam rząd będzie gotowy do wprowadzenia swoich planów już w pierwszym kwartale tego roku.

Kim jest Maciej Berek?

Opóźnił się również sam raport. Maciej Berek został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w lipcu 2025 r. podczas rekonstrukcji rządu.

– Wspólnie z panem ministrem Berkiem i ministrem Janem Grabcem zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali. Nie będzie tłumaczenia. Będziemy to kontrolowali i rozliczali na bieżąco – mówił wtedy premier Donald Tusk.

Pierwszy raport miał się ukazać w sierpniu, jednak opublikowano go dopiero 25 lutego.

Sam Berek przez wiele lat był sekretarzem Rady Ministrów. W latach 2008-2015 był szefem Rządowego Centrum Legislacji. Potem w grudniu 2023 r. został ministrem odpowiedzialnym za kwestie legislacyjne i nadzór nad pracami rządu. W lipcu 2025 r. jego rola została jeszcze bardziej wzmocniona.