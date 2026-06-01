Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już milczeć, a miliony umów mogą trafić pod lupę sądów.
01.06.2026, 05:15
Dr Michał Ziemiak postuluje karencję w wypłacie pożyczek na klik i wprowadzenie aplikacji dla seniorów, która utrudni zaciąganie łatwych kredytów. Widzi też potrzebę regulacji kancelarii odszkodowawczych. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego banki powinny dążyć do ugodowego rozwiązywania sporów, zamiast czekać na wyroki sądów?
- Ile wniosków wpływających do Rzecznika Finansowego dotyczy obecnie kwestii spornych w kredytach konsumenckich?
- Dlaczego zdaniem rzecznika konieczne jest uregulowanie działalności tzw. kancelarii frankowych i odszkodowawczych?