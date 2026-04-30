Rzuty młotem chwytające za serce. Anita Włodarczyk przyjeżdża na Impact

Trzy złote medale olimpijskie, cztery triumfy na mistrzostwach świata i cztery na mistrzostwach Europy. I jeszcze mistrzostwo Europy juniorów w tzw. speedrowerze, czyli „żużlu na rowerach”.

Gdy patrzymy na 10 najlepszych wyników w historii rzutu młotem przez kobiety, aż siedem razy pada nazwisko Anity Włodarczyk. Do niej należą trzy najlepsze wyniki, najdalej czterokilogramowym młotem rzuciła na odległość 82 m i 98 cm.

Pamięć o Kamili

Rekord świata polska młociarka pobijała kilka razy, pierwszy raz w 2009 r. podczas mistrzostw świata w Berlinie. To pamiętny występ.

– Przed zawodami rozmawiałam z Kamilą. Poprosiłam ją, by usiadła po lewej stronie siatki i ciągnęła ten młot do siebie – mówiła urodzona w Rawiczu atletka.

Kamila Skolimowska, mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z 2000 r., zmarła pół roku przed mistrzostwami w Berlinie. Miała 26 lat, przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej. Anita Włodarczyk zaczęła startować w jej rękawiczce, a nawet butach. Przed Anitą Włodarczyk mistrzostwa Europy w Birmingham.

Anita Włodarczyk na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zajęła czwarte miejsce, do podium zabrakło jej czterech centymetrów. Fot. Michał Meissner

Pożegnanie ojca

Polska multimedalistka w sierpniu skończy 41 lat, nikt jej nie skreśla mimo wieku – na igrzyskach w Paryżu w 2024 r. do brązowego medalu zabrakło jej czterech centymetrów.

Jeszcze walczy o kolejne sukcesy, chociaż wie, że życiowych wyników już nie pobije. Ma świadomość, że koniec kariery się zbliża – o tym właśnie, o „przyszłym” życiu, opowie podczas Kongresu Impact’26. Weźmie udział w dyskusji: „Życie po gwizdku – druga kariera sportowca”.

Może usłyszymy, iż jednym z planów Anity Włodarczyk jest napisanie książki? Gdy pod koniec marca zmarł jej ojciec, wracała samolotem do kraju. Napisała później: „Dosłownie minęliśmy się w chmurach”.

Treningi pod poznańskim mostem

Poznań, gdzie odbywa się Impact, to miejsce dobrze znane Anicie Włodarczyk, byłej zawodniczce klubu AZS AWF Poznań. Jej związek z Poznaniem kojarzy się jednak polskim kibicom bardziej z powodu innej historii. Tej dotyczącej jej postępów, które „wypchnęły” ją ze stadionu poznańskiego klubu w pobliże rzeki Warty, pod most św. Rocha. Tamtejsza infrastruktura sportowa nie była przygotowana na dalekie rzuty, Włodarczyk musiała więc trenować w „naturalnych warunkach”.

– Na stadionie młot leciał po prostu za daleko. Niekiedy lądował na bieżni i robiło się niebezpiecznie. Trzeba było znaleźć inne miejsce. Na stadion Olimpii było za daleko, tym bardziej że nie miałam wtedy samochodu. Zdecydowaliśmy z trenerem, że przeniesiemy się pod most św. Rocha. Mieliśmy tam oświetlenie i mogłam trenować wieczorem, chociaż ze względów bezpieczeństwa rzucałam wówczas tylko zwykłym ciężarkiem, bo przecież trzeba było uważać na przechodniów. Problem był wiosną, gdy w okolicy mostu rozsiadali się z piwkiem na kocykach studenci pobliskiej politechniki – opowiadała w „Przeglądzie Sportowym” polska mistrzyni.

Wypada tylko powtórzyć: książka, koniecznie książka…

Ale może dopiero po kolejnych igrzyskach olimpijskich?

