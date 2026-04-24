Impact'26
Czy „Halep” to po rumuńsku: nieustraszona? Zapytamy. Mistrzyni tenisa gwiazdą Impactu’26
W finale Wimbledonu pokonała Serenę Williams, w rankingu WTA zajęła pierwsze miejsce. Zawieszona, a następnie zdyskwalifikowana na cztery lata, stoczyła wycieńczającą walkę o dobre imię. I wygrała. Między innymi o tym Simona Halep opowie podczas Impactu’26.
24.04.2026, 03:45
Simona Halep z trofeum za triumf na Wimbledonie. Rumunka wygrała łącznie 25 turniejów rangi WTA. Fot. Will Oliver PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądały kulisy „sprawy dopingowej” Simony Halep.
- Jakiemu zabiegowi poddała się Simona Halep na początku swojej kariery tenisowej.
- Jak istotne mecze Simona Halep rozgrywała z Polkami – Igą Świątek i Agnieszką Radwańską.