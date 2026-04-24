Czy „Halep” to po rumuńsku: nieustraszona? Zapytamy. Mistrzyni tenisa gwiazdą Impactu’26

Sportowa historia Simony Halep jest filmowa – i mówimy tu o kinie z wysokiej półki. Czyli bez słodkiego zakończenia, za to z mocnym uderzeniem w ostatnich scenach. Wybitna rumuńska tenisistka wygrała walkę o dobre imię po „oblaniu” testu antydopingowego, wróciła na kort… i powaliły ją kontuzje. Życie prawdziwe do bólu.

Ostatni mecz rozegrała na początku ubiegłego roku, kilka miesięcy po 33. urodzinach. W ostatnich tygodniach przed podjęciem decyzji bolało bardzo i kolano i bark. Nawet dla takiej twardzielki było to zbyt dużo.

Trzy bolesne finały

Gdy w 2014 r. Simona Halep po raz pierwszy grała w finale wielkoszlemowego turnieju (korty Rolanda Garrosa w Paryżu), walczyła z rywalką o 20 cm wyższą – z Marią Szarapową. Przegrała w decydującym secie. W 2017 r. mierząca 168 cm wzrostu Rumunka znów dotarła w Paryżu do finału – i znów przegrała po zaciętej walce. Pokonała ją Jelena Ostapenko wyższa o prawie 10 cm. W 2018 r. Halep przegrała finał Australian Open z Caroline Wozniacki (177 cm wzrostu). Znowu po meczu, który rozstrzygał się w trzecim, decydującym secie.

Trzy finały i trzy porażki. Waleczna Rumunka, niższa od większości rywalek, wzbudzała sympatię, ale też pojawiały się już kpiny. Firma Adidas nie zdecydowała się na przedłużenie kontraktu.

Halep odpowiedziała krytykom błyskawicznie – kilka miesięcy po porażce z Wozniacki wygrała Rolanda Garrosa, a rok później, w finale Wimbledonu, pokonała samą Serenę Williams. I to jak – 6:2, 6:2.

Simona Halep zarobiła na korcie ok. 40 mln dolarów brutto. Fot. Kieran Galvin PAP/EPA

Oblany test Simony Halep

Przypominamy porażki w trzech pierwszych finałach oraz wzrost rywalek nie bez powodu. Robimy to po to, by pokazać, że gdy Halep „oblała” test antydopingowy w 2022 r., bardzo łatwo można było kibicom osądzić Rumunkę. Oraz insynuować, że korzystała z dopingu już wcześniej. Oto tenisistka, która musiała walczyć z większymi rywalkami, która przegrywała finały, którą już skreślono… W końcu więc sięgnęła po niedozwolony środek. Dlaczego miałaby nie sięgnąć, skoro w młodości zdecydowała się na zmniejszenie biustu, żeby tylko uzyskiwać lepsze wyniki w tenisie. (Halep nie ukrywała, że zabieg pomógł w grze, niemniej dodawała: „Nawet gdybym nie została sportsmenką, zrobiłabym to samo”.

Gdy w 2022 r. Rumunkę zawieszono, Serena Williams też dała do zrozumienia, że jej zdaniem Halep brała doping podczas ich finału wimbledońskiego trzy lata wcześniej. Kibice przypominali wywiady z finalistkami tuż po tamtym meczu. Serena Williams, pogodzona z porażką, mówiła: „Simona grała jak szalona…”. W październiku 2022 r. te słowa nabierały innego kontekstu.

W organizmie Simony Halep znaleziono Roxadustat – niedozwolony środek z tej samej kategorii co słynne EPO (erytropoetyna, plaga kolarstwa na przełomie wieków).

„O zdrowiu psychicznym nawet nie mówię…”

Simona Halep od razu zapewniała o niewinności, od razu zatrudniła agencję toksykologiczną, żeby prześwietliła stosowane przez nią suplementy. Laboratoria poinformowały Halep o wynikach swoich prac – istotnie jeden z suplementów był zanieczyszczony niedozwoloną substancją, której nie można było znaleźć na etykiecie produktu. Bardzo dobre informacje… po których zaczął się koszmar.

Wszystko się przeciągało. Kilka miesięcy po zawieszeniu znaleziono jeszcze nieprawidłowości w paszporcie biologicznym Simony Halep. Tenisistka w dramatycznych oświadczeniach pisała, że organy badające jej sprawę w ogóle nie przyjmują dostarczanych przez nią dokumentów.

„Spóźniona sprawiedliwość to żadna sprawiedliwość. To nie tylko niszczy moją reputację, ale też zabija mnie jako tenisistkę, a o tym, jak to wpływa na moje zdrowie psychiczne, nawet nie mówię. Ile można czekać na to, by zostać osądzonym?!” – pisała Rumunka.

Zawieszona została w październiku 2022 r., w grudniu tego samego roku przedstawiła ekspertyzę laboratoryjną. Wyrok zapadł we wrześniu 2023 r.: czteroletnia dyskwalifikacja (licząc od dnia „wpadki”). Simona Halep, z ekspertyzą laboratoryjną w ręce, usłyszała, że nie będzie mogła grać do października 2026 r. Tak długa dyskwalifikacja oznaczała właściwie zakończenie kariery.

Zwycięstwo Simony Halep

Simona Halep walczyła nadal – zwróciła się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, najwyższej tego rodzaju instytucji. Dokumenty złożyła w lutym 2024 r., w marcu usłyszała błogie wieści: Trybunał orzekł, iż wszystko w jej sprawie wskazuje na nieświadome spożycie zanieczyszczonego suplementu. Zawieszenie zmniejszono do dziewięciu miesięcy, które Halep już „odcierpiała”. Mogła od razu wrócić na kort.

Kary nie uchylono, lecz skrócono, ponieważ przyjęte jest, że sportowiec odpowiada za swoje suplementy. Również te zanieczyszczone. Iga Świątek została zawieszona na miesiąc za to, że przyjęła melatoninę minimalnie zanieczyszczoną niedozwolonym środkiem (sprawa przebiegła ekspresowo).

Simona Halep szybko wróciła na kort, ale nie była już tak dobra, jak dawniej. W kolejnych miesiącach rozumiała coraz wyraźniej, że ciało nie pozwala na dalszą grę na wysokim poziomie.

Przełom z Radwańską, hity ze Świątek

A jej poziom gry bywał niezwykle wysoki. Często naprawdę grała „jak szalona” – słowa Williams z Wimbledonu trafiały w samo sedno. Walczyła ze znacznie większymi tenisistkami, musiała narażać organizm na większy wysiłek, ale wygrywała. Ma w swoim dorobku 25 zwycięskich turniejów rangi WTA, liderką światowego rankingu była przez ponad 60 tygodni. Zarobiła na korcie ok. 40 mln dolarów brutto.

To Simona Halep była pierwszą wielką rywalką Igi Świątek w dorosłym tenisie Polki. Ich pojedynki były elektryzujące: albo jedna demonstrowała niezwykły poziom, albo druga, albo obie. W 2019 r. Simona Halep zdmuchnęła naszą reprezentantkę z kortu podczas Rolanda Garrosa: wygrała 6:1, 6:0. Iga Świątek była wtedy niemalże debiutantką, ale już całkiem mocną. No i wszystko działo się na kortach, które Polka miała w przyszłości zdominować – w maju zacznie walkę o piąty tytuł w Paryżu.

Pierwszy zdobyła w 2020 r., wtedy zrewanżowała się Simonie Halep – w IV rundzie wygrała 6:1, 6:2, prezentując wyjątkowy tenis. Niektórzy nawet mówią: najlepszy w karierze, porywający, „czysty” – bo nieobciążony jeszcze presją związaną z przebywaniem na szczycie. W 2021 r. podczas Australian Open znów grały ze sobą i znów było wybuchowo, tym razem z obu stron – Halep wygrała 3:6, 6:1, 6:4. Ostatni mecz był jeszcze jednym rewanżem Polki: pokonała Simonę Halep w Indian Wells 7:6, 6:4.

Dla Igi Świątek spektakularny rewanż z Simoną Halep w 2020 r. był, być może, przełomem w karierze. Simona Halep z kolei przyznała swego czasu, że dla niej takim meczem było starcie z inną Polką – z Agnieszką Radwańską w Rzymie w 2013 r. To wtedy pierwszy raz powiedziała do siebie po cichu, że jeśli wygrywa z taką czarodziejką jak Radwańska, to może też pokonywać inne wielkie tenisistki. Łącznie obie mistrzynie spotkały się 11 razy, nasza reprezentantka wygrała sześć spotkań.

Z Magdą Linette Simona Halep wygrała dwa z dwóch meczów – co bynajmniej nie znaczy, że w Poznaniu, mieście Linette, będzie niemile widziana...

