Kategoria artykułu: Polityka
Sądny dzień dla ministry zdrowia. Premier chce rekomendacji czy wymówki?
Nad resortem zdrowia zebrały się czarne chmury. Najbliższe godziny zdecydują o dalszej przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowisku szefowej ministerstwa.
07.07.2026, 13:06
W środę premier Donald Tusk ma podjąć decyzję ws. dalszych losów ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy w rządzie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakiej sytuacji jest ministra zdrowia.
- Jakie są obecne priorytety jej resortu.
- Co jeszcze próbuje robić rząd.