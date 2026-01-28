Kategorie artykułu: Polityka Świat
SAFE, drony i tukany. Premier wzmacnia wschodnią flankę, polscy piloci w Brazylii
Posiedzenie rządu 28 stycznia było w dużej części poświęcone bezpieczeństwu. Premier Donald Tusk może mieć powód do zadowolenia, ponieważ polskie wnioski w ramach środków SAFE zostały zaakceptowane. Oznacza to rozwój wielu projektów, w tym zabezpieczenia wschodniej flanki, także przed naruszającymi granicę dronami. Nieoczywisty trop, związany z tym zagadnieniem, wiedzie zaś do Brazylii.
28.01.2026, 15:56
SAFE, drony i... tukan. Premier wzmacnia wschodnią flankę, polscy piloci w Brazylii. Na zdj. żołnierz Sił Powietrznych RP przy samolocie Super Tucano prod. brazylijskiej (Fot. Embraer)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany ma rząd na wzmocnienie flanki wschodniej w związku z akceptacją polskich wniosków w ramach funduszy SAFE.
- Po co polscy piloci polecieli na rekonesans do Brazylii.
- Czy możemy oczekiwać, że Siłach Powietrznych pojawią się kolejne typy statków powietrznych, a jeśli tak - to jakie.