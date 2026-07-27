Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Saszetki nikotynowe pomogły ograniczyć palenie w Szwecji. WHO i Bruksela chcą je mocniej regulować
Szwecja osiągnęła najniższy odsetek palaczy w UE dzięki produktom bezdymnym, w tym snusowi i saszetkom nikotynowym. WHO i Komisja Europejska zaostrzają jednak kurs wobec tych produktów. Były toksykolog FDA ostrzega, że zbyt daleko idące zakazy mogą wzmocnić szarą strefę i zaszkodzić zdrowiu publicznemu.
27.07.2026, 04:30
Prohibicja saszetek nikotynowych może nie ograniczyć popytu na nikotynę, lecz przenieść go do szarej strefy. Zwolennicy redukcji szkód wskazują na Szwecję, gdzie dostęp do alternatyw dla papierosów pomógł radykalnie obniżyć liczbę palaczy. Fot. Nora Lorek/ Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Szwecja osiągnęła najniższy odsetek palaczy w UE i jaką rolę odegrały w tym produkty bezdymne.
- Czym różni się amerykańskie podejście regulacyjne FDA od polityki WHO i Komisji Europejskiej.
- Jakie negatywne skutki dla zdrowia publicznego może przynieść daleko idące ograniczenie dostępu do saszetek nikotynowych.