Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Saxo Bank uruchamia AutoInvest. Automatyczne inwestowanie w giełdowe fundusze bez prowizji
Polacy coraz chętniej inwestują w fundusze ETF. Zauważył to Saxo Bank i postanowił to wykorzystać. Duńska instytucja wprowadziła na nasz rynek AutoInvest, który pozwala regularnie i automatycznie inwestować w fundusze notowane na giełdzie. O produkcie opowiada jeden z dyrektorów Saxo Banku.
09.06.2026, 10:00
- Postrzegamy Polskę jako rynek, na którym świadomość inwestorów szybko się rozwija – mówi Stefan Vegh, dyrektor generalny Saxo Banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fot. Saxo Bank
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa usługa AutoInvest i na jakich zasadach można automatycznie inwestować w fundusze ETF.
- Czym oferta Saxo Banku różni się od podobnych rozwiązań dostępnych w XTB i Finax.
- Dlaczego fundusze ETF zyskują coraz większą popularność wśród polskich inwestorów.