Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Sędzia w przedmeczowej reklamie AGD, kibice układają logo sponsora. „W sporcie nie ma świętości”
Reklamy na bandach reklamowych i koszulkach już dawno stały się nieodłącznym elementem piłki nożnej. Reklamy wyskakujące zewsząd w transmisjach telewizyjnych też już nikogo nie dziwią. Dlatego sponsorzy poszukują nowych form zaistnienia i zaskoczenia odbiorców. Wdzierają się na trybuny i do meczowego protokołu, a w roli ich „konferansjera” wystąpiła ostatnio… sędzia. Firmy wspinają się na szczyty kreatywności, ale czy to zawsze działa?
19.03.2026, 04:00
Rzut monetą przed meczem w Brazylii stał się elementem kampanii promocyjnej sponsora rozgrywek. Fot. Caze TV/YouTube
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polegała kampania reklamowa brazylijskiej sieci sklepów AGD.
- Jak eksperci od marketingu sportowego oceniają oryginalne pomysły na reklamę w sporcie.
- Na trybunach którego klubu kibice regularnie prezentują logo sponsora.