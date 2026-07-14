Kategoria artykułu: Polityka
Sejm przed wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Deklaracje kandydatów
Dwoje kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich zapewniało 14 lipca w sejmie o swojej niezależności oraz gotowości do pełnienia urzędu apolitycznie. Jeden nich przyznał jednak wprost, którą partię popiera.
14.07.2026, 20:24
O stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zabiegają Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim są kandydaci na Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Jak widzą swój urząd.
- Co mówili, odpowiadając na pytania podczas publicznego przesłuchania.