Sigma Challenge. Nagrodzeni studenci mierzą wysoko [WIDEO]

W tegorocznej edycji konkursu Sigma Challenge, skierowanego do studentów poniżej 26. roku życia, udział wzięło 6076 osób.

Stawką w grze było 7 tys. zł i laptopy oraz 10 tys. zł i sprzęt komputerowy w kategorii specjalnej Omnibus. O wynikach testów, trwających około 50 minut, decydowała nie tylko precyzja, ale i odporność na stres.

W kategorii Nowoczesne technologie zwycięzca i osoby wyróżnione zgromadzili dokładnie taką samą liczbę punktów, a o podziale miejsc zadecydowało zaledwie 5 sekund różnicy. Analogiczny scenariusz powtórzył się w kategorii Omnibus. Po wyłonieniu jednego lidera, aż siedmioro uczestników uzyskało ten sam wynik punktowy, co wymusiło rozstrzygnięcie na podstawie czasu udzielania odpowiedzi.

Pułapki na ekspertów

Najbardziej obleganą kategorią tematyczną drugiej edycji Sigma Challenge, z wynikiem blisko 1550 zgłoszeń, okazało się Zdrowie i medycyna. Na podium stanęły w niej trzy laureatki i, co intrygujące, żadna z nich nie studiuje na kierunku lekarskim. Reprezentują za to położnictwo, fizjoterapię oraz psychologię.

Podobny mechanizm zadziałał w nowej kategorii Sztuka i (pop)kultura, w której wystartowało ponad 1300 osób. Żadna z nagrodzonych laureatek nie kształci się na Akademii Sztuk Pięknych. Z kolei najtrudniejszą dziedziną okazała się Energetyka i przemysł, w której barierę 70 proc. poprawnych odpowiedzi pokonało zaledwie pięć osób.

Od pogłowia krów po biszkopt

Prawdziwym testem wszechstronności umysłu była kategoria Omnibus, do której zgłosiło się ponad 4200 uczestników. Studenci musieli wykazać się wiedzą, łączącą odległe kropki – od pogłowia krów w poszczególnych polskich województwach, znajomość państw podwójnie śródlądowych, aż po kulinaria jak składniki biszkoptu.

Organizatorami konkursu Sigma Challenge są XYZ i Wydawnictwo Naukowe PWN. Mecenasami są: Energa z Grupy ORLEN, GSK, Medicover, Erste Bank Polska, Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, Uniperks i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Partnerami naszego konkursu są: Komputronik, Philips i Sennheiser.

Patronat honorowy nad konkursem objął minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek.