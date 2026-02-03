Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Singu po fuzji z brytyjską spółką rusza z falą akwizycji w Europie
Polska spółka z pomocą amerykańskiego funduszu inwestycyjnego próbuje podbić europejski rynek cyfrowego zarządzania nieruchomościami. Rosnąć zamierza organicznie i przez akwizycje. Już przejmuje, jedną spółkę po drugiej.
Paweł Malon, prezes Singu, zapowiada nowy etap rozwoju spółki – wzrost biznesu m.in. przez przejęcia w Europie. Fot. materiały prasowe, Singu
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie dla strategii rozwoju Singu ma przejęcie brytyjskiej spółki Synbiotix i wzmocnienie pozycji w zarządzaniu nieruchomościami w sektorze ochrony zdrowia.
- W jaki sposób akwizycje w Wielkiej Brytanii i Niemczech mają przybliżyć Singu do celu stworzenia dużej, międzynarodowej grupy.
- Dlaczego rynek nieruchomości komercyjnych i użyteczności publicznej coraz mocniej otwiera się na cyfrowe rozwiązania.