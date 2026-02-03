Singu po fuzji z brytyjską spółką rusza z falą akwizycji w Europie

Niewiele ponad pół roku temu krakowska spółka Singu informowała o połączeniu z brytyjską konkurencyjną firmą Micad. Integracja była efektem inwestycji w utworzoną grupę, którą zrealizował amerykański fundusz private equity K1 Investment Management. Wspólna strategia zakłada utworzenie silnego podmiotu na europejskim rynku cyfrowych rozwiązań do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i użyteczności publicznej. Cel ten ma być realizowany dwutorowo: przez rozwój organiczny oraz akwizycje w Europie i na świecie.

Plan wcielany jest już w życie. Singu przejęło w ostatnich dniach brytyjską spółkę Synbiotix, która specjalizuje się w systemach do zarządzania i obsługi nieruchomości w sektorze opieki zdrowotnej, głównie szpitali. Spółka od teraz będzie działać pod szyldem Synbiotix by Singu, podobnie jak Micad by Singu i niemiecka spółka Net-haus, którą w ramach akwizycji do grupy włączono we wrześniu 2025 r.

Przejęcia w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Paweł Malon, prezes Singu, podaje, że spółka Synbiotix jest rentowna, a jej roczne powtarzalne przychody (Annual Recurring Revenue, ARR) sięgają poziomu powyżej 15 mln zł. Firma rośnie o ok. 50 proc. rok do roku.

– Obsługa budynków opieki zdrowotnej stanowi znaczącą odnogę działalności Micada. Synbiotix poszerzy kompetencje spółki w tym obszarze do poziomu lidera całego rynku. Z systemu Micada i Synbiotiksa korzysta już większość brytyjskich szpitali i placówek medycznych. A zarządzanie budynkami ochrony zdrowia znacząco różni się od obsługi nieruchomości komercyjnych, takich jak magazyny, galerie handlowe, sieci sklepów. Podlega restrykcyjnym regulacjom prawnym i wymogom sanitarnym – twierdzi Paweł Malon.

Mark Edell, dyrektor zarzadzający Synbiotiksa, podkreśla obopólne korzyści wynikające z połączenia sił. Synbiotix wnosi wiedzę w zakresie obsługi sektora ochrony zdrowia i wieloletnie doświadczenie współpracy z brytyjskim National Health Service (NHS). Jednocześnie skorzysta z potencjału technologicznego i skalowalności platformy Singu.

Net-haus natomiast, podobnie jak Singu, koncentruje się na obiektach komercyjnych. Ta akwizycja pozwoliła polskiej spółce wejść na niemiecki rynek.

– Net-haus zatrudnia ok. 30 pracowników w Berlinie, skąd obsługuje ok. 650 klientów. Jest to rynek, na którym chcemy się zadomowić i osiągnąć znaczącą pozycję. Już teraz rozważamy przejęcie kolejnej spółki działającej na rynkach niemieckojęzycznych – zaznacza Paweł Malon.

Rozwój Singu: organicznie i przez akwizycje

Prezes Singu deklaruje, że po połączeniu czterech podmiotów, łączny poziom rocznych powtarzalnych przychodów przewyższył 100 mln zł.

– To dla nas magiczna liczba. Chcemy natomiast nadal zwiększać skalę działania. Nasza strategia akwizycyjna bazuje na dwóch filarach – skalowaniu geograficznym i rozwoju technologicznym. Łatwiej jest wchodzić na nowe rynki przez lokalne podmioty niż budować biznes od zera. Technologiczna integracja zwiększa zaś nasze możliwości w zakresie obsługi i zwiększa konkurencyjność. Już teraz system do zarządzania nieruchomościami Singu przewyższa globalne. Jest bardzie zaawansowany od tych, jakie zastajemy w obiektach w poszczególnych krajach. Wiele budynków w Wielkiej Brytanii czy Niemczech jest obsługiwanych przestarzałymi systemami IT. Rynki te są mocno zastałe, obciążone długiem technologicznym – twierdzi Paweł Malon.

Singu do 2030 r. chce zwiększyć roczne powtarzalne przychody do poziomu 100 mln dolarów. Prezes zakłada, że firma utrzyma wzrost organiczny na poziomie około 30 proc. I będzie regularnie przejmować – planuje co najmniej dwie akwizycje rocznie. Zaplecze finansowe w dużej mierze zapewnia fundusz K1.

– Chcemy stworzyć dużą, wpływową grupę. Obecnie brakuje europejskiego lidera w segmencie oprogramowania do zarządzania nieruchomościami. Szybko rosnąca spółka Planon została przejęta przez Schneider Electric. W Europie aktywny jest Joblogic finansowany przez fundusz Vista Equity Partners. Globalny zasięg ma MRI Software. Obok nich jest jeszcze spora przestrzeń do rozwoju biznesu – mówi Paweł Malon.

Warto wiedzieć Singu – niecodzienna strategia budowy firmy Singu to polska spółka rozwijana przez rodzimy search fund Stability Capital. W 2023 r., jeszcze pod nazwą Velis Real Estate Tech, firma została odkupiona przez założycieli Stability Capital, w tym m.in. obecnego prezesa Singu Pawła Malona. Transakcję i rozwój przedsięwzięcia finansowały: Relay Investments, Housatonic Partners, Lexington, BM Holdings i Adamed Technology. Od początku rozwijała systemy do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, jak magazyny, galerie handlowe, budynki i lokale sieci handlowych. W 2025 r. udziały Singu odkupił amerykański fundusz private equity K1 Investment Management. Tarun Jain, dyrektor w K1, mówił wówczas, że jest to działanie zmierzające do „rozwoju europejskiego lidera w dziedzinie oprogramowania do zarządzania obiektami". Wskazał, że to jednocześnie okazja do ujednolicenia rozwiązań technologicznych w tej branży.

Technologie w branży nieruchomości i budowlanej

Rynek nieruchomości zaczął interesować się rozwiązaniami cyfrowymi. Zdaniem Szymona Jungiewicza, głównego analityka rynku budowlanego w PMR Market Experts by Hume’s, wzrostowi digitalizacji sprzyja zwłaszcza silna konkurencja na rynku deweloperskim

– Firmy, stosując rozwiązania cyfrowe, wyróżniają się na tle konkurencji, ale również zwiększają efektywność działania – podkreśla Szymon Jungiewicz.

Ekspert wskazuje m.in. na takie działania jak:

projektowanie w modelach BIM ( Building Information Modeling ; modelowania informacji o budynku , metodyka pracy z projektem budowlanym) – obecnie praktycznie każdy większy projekt powstaje z wykorzystaniem tych technik, co bardzo ułatwia i usprawnia prace projektowe

( ; modelowania informacji o budynku metodyka pracy z projektem budowlanym) – obecnie praktycznie każdy większy projekt powstaje z wykorzystaniem tych technik, co bardzo ułatwia i usprawnia prace projektowe cyfrowe formy wniosków o decyzje administracyjne, cyfrowe dzienniki budowy

wizualizacje i wirtualne spacery w biurach sprzedaży nieruchomości

elektroniczne podpisywanie umów

zdalne zarządzanie nieruchomościami (wykorzystywanie instalacji smart building ).

– Rynek nieruchomości, szczególnie segment inwestycji komercyjnych, na tle typowych firm budowlanych jest znacznie bardziej zaawansowany pod względem stosowania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Dużą rolę odgrywa tu także konieczność stosowania przepisów ESG, a rozwiązania cyfrowe są pierwszym krokiem w tym kierunku – podkreśla Szymon Jungiewicz.