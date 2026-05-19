Słaby dzień na warszawskim parkiecie, tylko sWIG80 zanotował minimalny wzrost. Notowania GPW z 19 maja 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2770,96 pkt, co oznacza spadek o 1,08 proc. względem poprzedniego zamknięcia (2806,22 pkt). Wyraźnie słabiej zachował się również WIG20, który stracił 1,6 proc. i obniżył się z 3605,38 pkt do 3552,49 pkt.

Spadki objęły także największe spółki skupione w WIG30. Indeks ten zniżkował o 1,35 proc., kończąc notowania na poziomie 4508,96 pkt wobec wcześniejszych 4567,38 pkt. Szeroki rynek również zakończył dzień pod kreską – WIG stracił 1,22 proc., spadając do 131727,24 pkt.

Segment średnich spółek zachował się nieco stabilniej. mWIG40 obniżył się o 0,23 proc., do 9194,82 pkt. Z kolei sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów zanotował symboliczny wzrost o 0,04 proc., kończąc sesję na poziomie 30813,18 pkt.

Analityk: inwestorzy coraz częściej szukają okazji w spółkach drugiej i trzeciej linii

„Po silnym ruchu wzrostowym na największych podmiotach inwestorzy coraz częściej szukają okazji w spółkach drugiej i trzeciej linii, szczególnie tam, gdzie pojawiają się nowe impulsy regulacyjne lub perspektywy wzrostu inwestycji” – tłumaczy we wpisie Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji w XTB.

Jego zdaniem dla inwestorów najważniejszy jest teraz sektor energetyczny. „Inwestorzy analizują projekt nowych kryteriów dla efektywnych systemów ciepłowniczych, który w kolejnych latach może wymusić przyspieszenie modernizacji sektora oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie uwagę rynku mogą przyciągać spółki związane z efektywnością energetyczną, ciepłownictwem oraz technologiami wspierającymi transformację energetyczną” – napisał.

„Pozytywnie odbierane są również informacje dotyczące rosnącej roli rynków międzynarodowych w finansowaniu potrzeb funduszy BGK. Rynek interpretuje to jako potencjalny sygnał utrzymania wysokiej aktywności inwestycyjnej w obszarze infrastruktury i projektów rozwojowych, co w średnim terminie może wspierać część spółek przemysłowych i budowlanych” – dodał.

Najmocniej rośnie w WIG20 Modivo, najbardziej spada KGHM

W WIG20 najmocniej rosło Modivo, jednak wzrost ten to zaledwie 0,6 proc. Kurs spółki poszedł w górę w ciągu ostatnich czterech sesji o 12,7 proc. Jednocześnie firma znajduje się w trendzie spadkowym od około roku i w tym czasie straciła ok. 64 proc. Mocno w dół poszedł też KGHM. Akcje miedziowego giganta spadły bowiem aż o 5,7 proc.

Od rana pogorszyły się też notowania banków. Najsłabszy jest mBank, którego kurs poszedł w dół o ponad 3 proc. W górę poszły jedynie akcje Banku Handlowego. Zarząd zarekomendował bowiem, by dywidenda wyniosła 9,8 zł na akcję.

W górę poszły też spółki informatyczne i motoryzacyjne. Najmocniej rósł – wśród wskaźników sektorowych – WIG Informatyka, który zwyżkował o ponad 2 proc. To efekt wzrostu kursu akcji Asseco Poland o 2 proc., Asseco BS o 1,7 proc. i Asseco SEE o 2 proc.

O 1,2 proc. w górę poszedł także WIG Motoryzacja. To dzięki wzrostowi kursów Inter Cars o 1 proc. i Auto Partner o 1,6 proc. Grupa Inter Cars miała bowiem 211,3 mln zł zysku w pierwszym kwartale 2026 roku, a analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 202,9 mln zł.

Świetnie radziły sobie Mirbud i Apator

W mWIG40 najmocniej w górę szedł Mirbud, którego kurs wzrósł o ponad 5 proc. To efekt zarówno wygranych przetargów w Olsztynie, jak i ogłoszonego przez GDDKiA w Opolu. Do tego zarząd chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,2 zł na akcję. O 2 proc. w górę poszedł też Creotech Instruments. Spółka nadal rośnie dzięki temu, że znalazła się na liście beneficjentów SAFE.

Z wpisu na listę beneficjentów SAFE korzysta też Cognor. Spółka jest jedną z najmocniej rosnących w sWIG80 – o ponad 5 proc. Do tego firma ogłosiła wyniki lepsze od przewidywań analityków. Mocno w górę w indeksie małych spółek idzie też Apator – o 6,8 proc. – choć firma ogłosiła zysk netto w pierwszym kwartale poniżej oczekiwań ekspertów.