Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Słaby dzień na warszawskim parkiecie, tylko sWIG80 zanotował minimalny wzrost. Notowania GPW z 19 maja 2026 r.

WIG20 i praktycznie wszystkie najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy po wczorajszych wzrostach wróciły do korekty. Wśród największych spółek najgorzej radził sobie KGHM, a najlepiej Modivo.

Andrzej Mężyński - autor artykułu - profil
19.05.2026, 17:46
Logo GPW wyświetlone na telefonie
Tylko sWIG80 zanotował dziś minimalny wzrost. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki rosły najbardziej, a które radziły sobie najgorzej
  2. Dlaczego inwestorzy coraz chętniej szukają okazji wśród małych spółek
  3. Jak ogłoszenie listy beneficjentów SAFE wpłynęło na firmy z tej listy
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2770,96 pkt, co oznacza spadek o 1,08 proc. względem poprzedniego zamknięcia (2806,22 pkt). Wyraźnie słabiej zachował się również WIG20, który stracił 1,6 proc. i obniżył się z 3605,38 pkt do 3552,49 pkt.

Spadki objęły także największe spółki skupione w WIG30. Indeks ten zniżkował o 1,35 proc., kończąc notowania na poziomie 4508,96 pkt wobec wcześniejszych 4567,38 pkt. Szeroki rynek również zakończył dzień pod kreską – WIG stracił 1,22 proc., spadając do 131727,24 pkt.

Segment średnich spółek zachował się nieco stabilniej. mWIG40 obniżył się o 0,23 proc., do 9194,82 pkt. Z kolei sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów zanotował symboliczny wzrost o 0,04 proc., kończąc sesję na poziomie 30813,18 pkt.

Analityk: inwestorzy coraz częściej szukają okazji w spółkach drugiej i trzeciej linii

„Po silnym ruchu wzrostowym na największych podmiotach inwestorzy coraz częściej szukają okazji w spółkach drugiej i trzeciej linii, szczególnie tam, gdzie pojawiają się nowe impulsy regulacyjne lub perspektywy wzrostu inwestycji” – tłumaczy we wpisie Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji w XTB.

Przeczytaj: Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.

Jego zdaniem dla inwestorów najważniejszy jest teraz sektor energetyczny. „Inwestorzy analizują projekt nowych kryteriów dla efektywnych systemów ciepłowniczych, który w kolejnych latach może wymusić przyspieszenie modernizacji sektora oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie uwagę rynku mogą przyciągać spółki związane z efektywnością energetyczną, ciepłownictwem oraz technologiami wspierającymi transformację energetyczną” – napisał.

„Pozytywnie odbierane są również informacje dotyczące rosnącej roli rynków międzynarodowych w finansowaniu potrzeb funduszy BGK. Rynek interpretuje to jako potencjalny sygnał utrzymania wysokiej aktywności inwestycyjnej w obszarze infrastruktury i projektów rozwojowych, co w średnim terminie może wspierać część spółek przemysłowych i budowlanych” – dodał.

Najmocniej rośnie w WIG20 Modivo, najbardziej spada KGHM

W WIG20 najmocniej rosło Modivo, jednak wzrost ten to zaledwie 0,6 proc. Kurs spółki poszedł w górę w ciągu ostatnich czterech sesji o 12,7 proc. Jednocześnie firma znajduje się w trendzie spadkowym od około roku i w tym czasie straciła ok. 64 proc. Mocno w dół poszedł też KGHM. Akcje miedziowego giganta spadły bowiem aż o 5,7 proc.

Od rana pogorszyły się też notowania banków. Najsłabszy jest mBank, którego kurs poszedł w dół o ponad 3 proc. W górę poszły jedynie akcje Banku Handlowego. Zarząd zarekomendował bowiem, by dywidenda wyniosła 9,8 zł na akcję.

W górę poszły też spółki informatyczne i motoryzacyjne. Najmocniej rósł – wśród wskaźników sektorowych – WIG Informatyka, który zwyżkował o ponad 2 proc. To efekt wzrostu kursu akcji Asseco Poland o 2 proc., Asseco BS o 1,7 proc. i Asseco SEE o 2 proc.

O 1,2 proc. w górę poszedł także WIG Motoryzacja. To dzięki wzrostowi kursów Inter Cars o 1 proc. i Auto Partner o 1,6 proc. Grupa Inter Cars miała bowiem 211,3 mln zł zysku w pierwszym kwartale 2026 roku, a analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 202,9 mln zł.

Świetnie radziły sobie Mirbud i Apator

W mWIG40 najmocniej w górę szedł Mirbud, którego kurs wzrósł o ponad 5 proc. To efekt zarówno wygranych przetargów w Olsztynie, jak i ogłoszonego przez GDDKiA w Opolu. Do tego zarząd chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,2 zł na akcję. O 2 proc. w górę poszedł też Creotech Instruments. Spółka nadal rośnie dzięki temu, że znalazła się na liście beneficjentów SAFE.

Z wpisu na listę beneficjentów SAFE korzysta też Cognor. Spółka jest jedną z najmocniej rosnących w sWIG80 – o ponad 5 proc. Do tego firma ogłosiła wyniki lepsze od przewidywań analityków. Mocno w górę w indeksie małych spółek idzie też Apator – o 6,8 proc. – choć firma ogłosiła zysk netto w pierwszym kwartale poniżej oczekiwań ekspertów.

Główne wnioski

  1. Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się wyraźnymi spadkami głównych indeksów, szczególnie WIG20 i WIG30, podczas gdy sWIG80 jako jedyny utrzymał się lekko nad kreską. Pokazuje to, że presja sprzedażowa koncentrowała się głównie na największych spółkach.
  2. Zdaniem analityków inwestorzy coraz częściej przenoszą uwagę na spółki średnie i małe, zwłaszcza związane z energetyką, transformacją sektora ciepłowniczego oraz projektami infrastrukturalnymi. Pozytywnie odbierane są także informacje o możliwym utrzymaniu wysokich inwestycji finansowanych przez BGK.
  3. Wśród największych spółek najmocniej tracił KGHM oraz banki z mBankiem na czele, natomiast dobrze radziły sobie firmy informatyczne i motoryzacyjne. W segmencie średnich i małych spółek wyróżniały się wzrosty Mirbudu, Apatora, Cognoru oraz Creotech Instruments, wspierane przez kontrakty, wyniki lub udział w programie SAFE.