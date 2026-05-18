Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2801,16 pkt, co oznacza wzrost o 1,15 proc. Wyraźnie lepiej zachował się również WIG20, który zyskał 1,83 proc. i wzrósł z 3534,61 pkt do 3610,09 pkt.

Silne wzrosty były widoczne także wśród największych spółek skupionych w WIG30. Indeks ten wzrósł o 1,66 proc. Szeroki rynek również zakończył dzień zdecydowanie na plusie – WIG zyskał bowiem 1,51 proc., rosnąc do 133356,63 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,83 proc., osiągając poziom 9215,60 pkt. Odmiennie zachował się natomiast sWIG80, który minimalnie stracił 0,02 proc. i zakończył sesję na poziomie 30801,75 pkt.

Analityk: delikatne odbicie po osłabieniu

– Początek nowego tygodnia na warszawskiej giełdzie przynosi delikatne odbicie po wcześniejszym osłabieniu rynku. Dzisiejsza sesja pokazuje przede wszystkim większą aktywność wokół największych spółek skupionych w indeksie WIG20, które odpowiadają za większość wzrostowego ruchu na GPW. To właśnie blue chipy ponownie przyciągają kapitał, podczas gdy pozostała część rynku nadal zachowuje się zdecydowanie bardziej ostrożnie – ocenia Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

– Nastroje inwestorów wspierają także najnowsze dane makroekonomiczne. Produkcja usług w lutym wzrosła o 7 proc. rok do roku, co pokazuje, że krajowa gospodarka nadal pozostaje relatywnie odporna mimo słabszych nastrojów widocznych na części europejskich rynków. Dane te mogą być odbierane jako sygnał, że aktywność gospodarcza w Polsce utrzymuje stabilne tempo, co w dłuższym terminie mogłoby wspierać również wyniki spółek notowanych na GPW – dodaje analityk biura maklerskiego.

Świetny dzień Modivo, kiepski Columbus

Świetny dzień na GPW zanotowało Modivo. Kurs akcji tej spółki szedł w górę nawet o 6,4 proc. Dobrze radziły sobie także Pepco (+5 proc.), LPP (+4 proc.) i Orlen (+2 proc.). Piątkowe straty (kurs spadł o prawie 10 proc.) odrobiło Dino, którego papiery zwyżkowały o 1,2 proc. W dół za to szedł Budimex (-0,3 proc.

W mWIG40 liderem jest Creotech Instruments, którego akcje rosły o ok. 9 proc. To efekt tego, że firmę tę wymieniono na rządowej stronie jako jednego z beneficjentów programu SAFE. Słabo za to zachowują się akcje Ten Square Games (-1,6 proc.), GPW (-1,5 proc.) oraz XTB (-1,5 proc.).

W sWIG80 mocno w górę (o 10,5 proc.) idą akcje Cognor. Po pierwsze, jej strata w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 1,1 mln zł, a analitycy spodziewali się 7 mln zł strat. Do tego firma zapowiedziała, że w kolejnych kwartałach poprawi swoje wyniki. Cognor znalazł się także na liście beneficjentów SAFE. W dół za to mocno idzie Columbus (o ok. 18 proc.) oraz Scope Fluidics (-4,8 proc.). Firma podała bowiem, że wciąż szuka lokalizacji dla linii produkcyjnej paneli, co oznacza, że ruszy ona później, niż zakładał plan, czyli na początku drugiej połowy 2026 r.