Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.

WIG20 po piątkowych spadkach dziś wyszedł na plus. Razem z nim w górę poszły także WIG i mWIG40. Jedynie sWIG80 zanotował minimalny spadek.

Andrzej Mężyński - autor artykułu - profil
18.05.2026, 18:00
WIG20 poszedł w górę po piątkowych spadkach. Zyskiwały także inne, główne indeksy. Jedynie sWIG80 zanotował minimalną stratę.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki okazały się dobrą okazją dla inwestorów, a które negatywnie zaskoczyły na parkiecie
  2. Co wspiera nastroje inwestorów
  3. Jak program SAFE wpływa na akcje firm
Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2801,16 pkt, co oznacza wzrost o 1,15 proc. Wyraźnie lepiej zachował się również WIG20, który zyskał 1,83 proc. i wzrósł z 3534,61 pkt do 3610,09 pkt.

Silne wzrosty były widoczne także wśród największych spółek skupionych w WIG30. Indeks ten wzrósł o 1,66 proc. Szeroki rynek również zakończył dzień zdecydowanie na plusie – WIG zyskał bowiem 1,51 proc., rosnąc do 133356,63 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,83 proc., osiągając poziom 9215,60 pkt. Odmiennie zachował się natomiast sWIG80, który minimalnie stracił 0,02 proc. i zakończył sesję na poziomie 30801,75 pkt.

Analityk: delikatne odbicie po osłabieniu

– Początek nowego tygodnia na warszawskiej giełdzie przynosi delikatne odbicie po wcześniejszym osłabieniu rynku. Dzisiejsza sesja pokazuje przede wszystkim większą aktywność wokół największych spółek skupionych w indeksie WIG20, które odpowiadają za większość wzrostowego ruchu na GPW. To właśnie blue chipy ponownie przyciągają kapitał, podczas gdy pozostała część rynku nadal zachowuje się zdecydowanie bardziej ostrożnie – ocenia Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

– Nastroje inwestorów wspierają także najnowsze dane makroekonomiczne. Produkcja usług w lutym wzrosła o 7 proc. rok do roku, co pokazuje, że krajowa gospodarka nadal pozostaje relatywnie odporna mimo słabszych nastrojów widocznych na części europejskich rynków. Dane te mogą być odbierane jako sygnał, że aktywność gospodarcza w Polsce utrzymuje stabilne tempo, co w dłuższym terminie mogłoby wspierać również wyniki spółek notowanych na GPW – dodaje analityk biura maklerskiego.

Świetny dzień Modivo, kiepski Columbus

Świetny dzień na GPW zanotowało Modivo. Kurs akcji tej spółki szedł w górę nawet o 6,4 proc. Dobrze radziły sobie także Pepco (+5 proc.), LPP (+4 proc.) i Orlen (+2 proc.). Piątkowe straty (kurs spadł o prawie 10 proc.) odrobiło Dino, którego papiery zwyżkowały o 1,2 proc. W dół za to szedł Budimex (-0,3 proc.

W mWIG40 liderem jest Creotech Instruments, którego akcje rosły o ok. 9 proc. To efekt tego, że firmę tę wymieniono na rządowej stronie jako jednego z beneficjentów programu SAFE. Słabo za to zachowują się akcje Ten Square Games (-1,6 proc.), GPW (-1,5 proc.) oraz XTB (-1,5 proc.).

W sWIG80 mocno w górę (o 10,5 proc.) idą akcje Cognor. Po pierwsze, jej strata w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 1,1 mln zł, a analitycy spodziewali się 7 mln zł strat. Do tego firma zapowiedziała, że w kolejnych kwartałach poprawi swoje wyniki. Cognor znalazł się także na liście beneficjentów SAFE. W dół za to mocno idzie Columbus (o ok. 18 proc.) oraz Scope Fluidics (-4,8 proc.). Firma podała bowiem, że wciąż szuka lokalizacji dla linii produkcyjnej paneli, co oznacza, że ruszy ona później, niż zakładał plan, czyli na początku drugiej połowy 2026 r.

Główne wnioski

  1. Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźne odbicie głównych indeksów, szczególnie WIG20 i WIG30, co było efektem dużej aktywności inwestorów wokół największych spółek. Znacznie słabiej zachowywały się natomiast małe spółki skupione w sWIG80, który zakończył dzień lekko pod kreską.
  2. Nastroje na rynku wspierały dobre dane makroekonomiczne dotyczące wzrostu produkcji usług w Polsce, które sugerują utrzymującą się odporność krajowej gospodarki mimo słabszego otoczenia w części Europy. Zdaniem analityków może to w dłuższym terminie pozytywnie wpływać na wyniki spółek notowanych na GPW.
  3. Wśród spółek najmocniej rosły m.in. Modivo, Pepco, LPP oraz Creotech Instruments, który korzystał z informacji o powiązaniu z programem SAFE. Z kolei po stronie spadków wyróżniał się Columbus oraz Scope Fluidics, który opóźni uruchomienie linii produkcyjnej paneli.