Kategoria artykułu: Polityka
Śmigłowce, amunicja, MRTT. Co nas czeka w drugiej odsłonie SAFE?
Ok. 120 mld zł popłynie do firm i zakładów pracy z instrumentu SAFE. Oznacza to, że Polsce pozostało do wykorzystania ok. 60 mld zł. Na co jeszcze mogą liczyć siły zbrojne? Lista, wbrew pozorom, jest dość długa.
10.06.2026, 05:25
Pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła podczas jednej z konferencji, że w zakładach MESKO potrzebne są dwie kolejne linie produkcyjne Pioruna, czyli przenośnych zestawów przeciwlotniczych, bo zainteresowani są Norwegowie, Szwedzi i Grecy. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile pieniędzy pozostało do wykorzystania z „polskiej” części SAFE.
- Co możemy kupić w drugiej odsłonie programu, tym razem w formule wspólnych zakupów.
- Na czym polega problem z zakupem śmigłowców szkolnych dla wojska.