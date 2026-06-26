Kategorie artykułu: Biznes Świat
Smok wyleczy taniej? Jak Chiny chcą rozwijać turystykę medyczną
Terapia antynowotworowa za ułamek zachodnich cen, przełomowy implant mózgu i medyczny sandbox na tropikalnej wyspie – Chiny chcą napisać nowy rozdział w historii turystyki medycznej.
26.06.2026, 05:00
Strefa Boao Lecheng na wyspie Hajnan jest kluczowym elementem chińskiej strategii, mającej umieścić Państwo Środka na mapie turystyki medycznej. Na razie jednak przyciąga głównie chińskich pacjentów. Fot. Lu Shaoji / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego pacjenci onkologiczni z Nowej Zelandii, Australii i USA zaczęli latać na terapię do Chin i ile mogą na tym oszczędzić.
- Jak specjalna strefa medyczna na wyspie Hajnan stała się eksperymentalnym centrum terapii, które nie zostały jeszcze zatwierdzone na Zachodzie.
- Jakie bariery logistyczne, regulacyjne i etyczne stoją Chinom na drodze, by zostać jednym z liderów światowej turystyki medycznej.