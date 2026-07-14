Kategoria artykułu: Lifestyle
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Spacer z psem w USA kosztował polskiego emeryta milion złotych. Ratunkiem może być odpowiednia polisa
W trakcie wakacji za granicą nawet drobny wypadek może spowodować ogromne problemy. Przeciętny Kowalski nie jest bowiem w stanie samodzielnie pokryć olbrzymich kosztów medycznych i specjalistycznego transportu do kraju. Jak się ustrzec przed problemami, podpowiada Grażyna Bilik, specjalistka z Generali Polska.
14.07.2026, 03:45
Dobrze dobrana polisa może zapewnić pomoc wartą setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego nawet pozornie błahy wypadek za granicą może wygenerować koszty sięgające setek tysięcy złotych.
- Na jakie elementy polisy turystycznej warto zwrócić uwagę przed wyjazdem.
- Jak dobrać sumę ubezpieczenia i zakres ochrony do kierunku podróży oraz planowanych aktywności.