Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.

WIG20 i WIG zakończyły dzisiejszy dzień na plusie. To efekt dobrych notowań spółek surowcowych i energetycznych.

Andrzej Mężyński - autor artykułu - profil
30.03.2026, 17:50
Spółki energetyczne okazały się dzisiejszym motorem GPW.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki radziły sobie dziś najlepiej na parkiecie i dlaczego
  2. Które firmy rozczarowały inwestorów
  3. Jak wyglądał dzisiejszy dzień na GPW
Na krajowym rynku akcji sesja przyniosła mieszane nastroje. Szeroki indeks WIG zakończył dzień na poziomie 120 246,47 pkt, co oznacza wzrost o 0,43 proc. W gronie największych spółek indeks WIG20 wzrósł o 0,44 proc., osiągając 3283,06 pkt. Jeszcze lepiej poradził sobie WIG30, który zyskał 0,57 proc. do poziomu 4150,97 pkt. Pozytywne nastroje były widoczne również w segmencie średnich firm – mWIG40 wzrósł o 0,58 proc., kończąc sesję na 8288,88 pkt. Indeks sWIG80 zanotował za to spadek o 0,13 proc., do 29 017,61 pkt. Również WIGdivplus minimalnie stracił 0,06 proc., kończąc dzień na poziomie 2580,33 pkt.

Spółki energetyczne i surowcowe motorem GPW

GPW pociągnęły w górę dobre wyniki spółek surowcowych i energetycznych. Tauron poszedł w górę aż o 16,2 proc. Z kolei PGE zyskała aż 11,2 proc., a Enea 8,4 proc. Indeks WIG Energia poszedł więc do góry o 11,5 proc. i odrobił połowę spadków od początku marca.

Według DM BOŚ to efekt zarówno coraz bardziej prawdopodobnego złagodzenia systemu ETS, jak i ogłoszeń spółek. Zarząd Tauronu rekomendował też wypłacenie dywidendy w wysokości 350 mln zł. Spółka argumentowała to dobrymi wynikami finansowymi, jak wysoki zysk netto czy posiadane pieniądze.

Wśród blue chipów rósł też Orlen. Jego akcje mocno szły w górę do połowy marca ze względu na wybuch wojny z Iranem, potem kurs był zmienny. Dziś jednak, po wejściu w życie prawa o maksymalnych cenach benzyny, kurs spółki wrócił do wzrostów i to aż o 3 proc. Łącznie od początku marca akcje poszły w górę o 13 proc.

Inwestorów rozczarowały za to banki. Traciły zarówno w WIG20, jak i w mWIG40. BNP Paribas poszedł w dół o 2 proc., a Santander o 0,8 proc. Łącznie indeks WIG-BANKI spadł o 0,95 proc. do 19 679,37 pkt.

Dino z największymi obrotami

Najwyższe obroty na rynku zanotowało Dino, które po piątkowych spadkach aż o 18,6 proc. (ze względu na fatalny wynik w IV kwartale) dziś rano spadało jeszcze o 1 proc., by potem pójść w górę o 0,5 proc. Obroty na akcjach firmy wyniosły 208 mln zł przy obrotach na wszystkich spółkach w WIG20 na poziomie 1 mld zł (1,3 mld w WIG).

Z kolei w mWIG40 Azoty i JSW rosną po ponad 4 proc. Spółka górnicza idzie w górę od początku roku, a jej akcje zyskały już prawie 37 proc. Z kolei wierzyciele Grupy Azoty Polyolefins przyjęli układ częściowy, co poprawiło notowania całej grupy. Najsłabsza w indeksie jest spółka Voxel, która spada o 3 proc.

W mWIG80 najlepiej radzi sobie Bogdanka (wzrost o 11 proc.), która od początku marca zyskała 53 proc. Spadki o 7,7 proc. zanotowała za to firma Medinice. Mimo to od początku grudnia 2025 r. do 27 marca zyskała aż 470 proc.

Główne wnioski

  1. Rynek akcji był lekko wzrostowy, ale z wyraźnym zróżnicowaniem sektorowym. Główne indeksy (WIG, WIG20, mWIG40) rosły, jednak część rynku – jak sWIG80 czy WIGdivplus – notowała spadki. To wskazuje na mieszane nastroje inwestorów.
  2. Motorem wzrostów były spółki energetyczne i surowcowe. Silne wzrosty Tauronu, PGE i Enei przełożyły się na dynamiczny wzrost indeksu WIG Energia. Wsparciem były oczekiwania dotyczące zmian w systemie ETS oraz decyzje spółek (np. dywidenda Tauronu).
  3. Słabość banków i zróżnicowane zachowanie innych spółek. Banki ciążyły rynkowi, notując spadki, podczas gdy pojedyncze spółki (np. Dino, JSW, Bogdanka) wykazywały dużą zmienność lub silne wzrosty, co pokazuje brak jednolitego kierunku na rynku.