Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.

Na krajowym rynku akcji sesja przyniosła mieszane nastroje. Szeroki indeks WIG zakończył dzień na poziomie 120 246,47 pkt, co oznacza wzrost o 0,43 proc. W gronie największych spółek indeks WIG20 wzrósł o 0,44 proc., osiągając 3283,06 pkt. Jeszcze lepiej poradził sobie WIG30, który zyskał 0,57 proc. do poziomu 4150,97 pkt. Pozytywne nastroje były widoczne również w segmencie średnich firm – mWIG40 wzrósł o 0,58 proc., kończąc sesję na 8288,88 pkt. Indeks sWIG80 zanotował za to spadek o 0,13 proc., do 29 017,61 pkt. Również WIGdivplus minimalnie stracił 0,06 proc., kończąc dzień na poziomie 2580,33 pkt.

Spółki energetyczne i surowcowe motorem GPW

GPW pociągnęły w górę dobre wyniki spółek surowcowych i energetycznych. Tauron poszedł w górę aż o 16,2 proc. Z kolei PGE zyskała aż 11,2 proc., a Enea 8,4 proc. Indeks WIG Energia poszedł więc do góry o 11,5 proc. i odrobił połowę spadków od początku marca.

Według DM BOŚ to efekt zarówno coraz bardziej prawdopodobnego złagodzenia systemu ETS, jak i ogłoszeń spółek. Zarząd Tauronu rekomendował też wypłacenie dywidendy w wysokości 350 mln zł. Spółka argumentowała to dobrymi wynikami finansowymi, jak wysoki zysk netto czy posiadane pieniądze.

Wśród blue chipów rósł też Orlen. Jego akcje mocno szły w górę do połowy marca ze względu na wybuch wojny z Iranem, potem kurs był zmienny. Dziś jednak, po wejściu w życie prawa o maksymalnych cenach benzyny, kurs spółki wrócił do wzrostów i to aż o 3 proc. Łącznie od początku marca akcje poszły w górę o 13 proc.

Inwestorów rozczarowały za to banki. Traciły zarówno w WIG20, jak i w mWIG40. BNP Paribas poszedł w dół o 2 proc., a Santander o 0,8 proc. Łącznie indeks WIG-BANKI spadł o 0,95 proc. do 19 679,37 pkt.

Dino z największymi obrotami

Najwyższe obroty na rynku zanotowało Dino, które po piątkowych spadkach aż o 18,6 proc. (ze względu na fatalny wynik w IV kwartale) dziś rano spadało jeszcze o 1 proc., by potem pójść w górę o 0,5 proc. Obroty na akcjach firmy wyniosły 208 mln zł przy obrotach na wszystkich spółkach w WIG20 na poziomie 1 mld zł (1,3 mld w WIG).

Z kolei w mWIG40 Azoty i JSW rosną po ponad 4 proc. Spółka górnicza idzie w górę od początku roku, a jej akcje zyskały już prawie 37 proc. Z kolei wierzyciele Grupy Azoty Polyolefins przyjęli układ częściowy, co poprawiło notowania całej grupy. Najsłabsza w indeksie jest spółka Voxel, która spada o 3 proc.

W mWIG80 najlepiej radzi sobie Bogdanka (wzrost o 11 proc.), która od początku marca zyskała 53 proc. Spadki o 7,7 proc. zanotowała za to firma Medinice. Mimo to od początku grudnia 2025 r. do 27 marca zyskała aż 470 proc.