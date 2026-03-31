Spółki odzieżowe i energetyczne pociągnęły GPW w górę. Notowania z 31 marca 2027 r.

Na warszawskiej giełdzie panowały dziś wyraźnie pozytywne nastroje, a większość głównych indeksów zakończyła sesję solidnymi wzrostami. Szeroki rynek reprezentowany przez WIG zyskał 1,84 proc., osiągając poziom 122 458,57 pkt.

Indeks WIG20 wzrósł o 1,76 proc. do 3340,77 pkt, natomiast WIG30 zyskał 1,77 proc., kończąc dzień na poziomie 4224,6 pkt. Ruch ten wskazuje na szerokie zainteresowanie inwestorów największymi podmiotami notowanymi na GPW.

Najlepiej radziły sobie jednak średnie i mniejsze spółki. mWIG40 wzrósł o 2,15 proc. do 8467,42 pkt, a sWIG80 zyskał 2,06 proc., osiągając poziom 29 614,66 pkt. Wzrosty objęły także WIG140, który zwyżkował o 1,86 proc.

Na szeroko zakrojonym rynku pozytywnie wyróżnił się również sektor finansowy. Indeks WIG-BANKI wzrósł o 1,82 proc. do 20 038,43 pkt.

Analityk: jestem zaskoczony skalą optymizmu

– Mamy dzisiaj dobrą sesję, co może być dziwne przy zmiennej ropie i przy tym, że złoty się nie umacnia. Wydaje mi się, że na naszym rynku jest jakieś odreagowanie, natomiast jestem trochę zaskoczony skalą dzisiejszego optymizmu, bo raczej reszta aktywów tego nie potwierdza. Jednak jesteśmy w takim momencie, że niekoniecznie tak musi być – tłumaczy Konrad Ryczko, analityk i makler DM BOŚ.

– W tak zmiennym środowisku raczej bym nie oceniał takich ruchów o 1,5–2 proc. fundamentalnie. Cały czas jest to handel w granicach dużej zmienności. Rynek reaguje bardzo mocno na wszelkie newsy – dodał. – Wydaje mi się, że rynek chyba chce ponownie dyskontować pozytywne scenariusze. Dzisiaj była duża reakcja na wpis Trumpa, który napisał, że on już w sumie wojnę z Iranem skończył. Cały czas to tak wygląda. Jest to poziom chaosu informacyjno–decyzyjnego. Te ruchy, kilkuprocentowe, są wynikiem analizy tego, jaki ma sentyment dany wpis Trumpa albo dana wypowiedź – ocenił.

Które spółki radziły sobie najlepiej, a które najgorzej?

Rano WIG Energia był jednym z najsłabszych sektorowych indeksów. Jednak po południu kurs Enei poszedł w górę o 2,2 proc., a PGE o 0,6 proc. W górę szedł też – o 4,6 proc. – Tauron. Opublikował bowiem wyniki, które potwierdziły szacunki spółki. Firma chce też w kolejnych latach wypłacać dywidendę.

Świetnie też radzą sobie spółki odzieżowe. Modivo i LPP to jedne z najmocniejszych spółek w WIG20 – rosły o ponad 20 proc. Lubawa zaś poszła w górę o 4,2 proc. Z szacunków tej spółki wynika, że jej skonsolidowany zysk netto w 2025 r. wzrósł o 25,4 proc., a skonsolidowany przychód ze sprzedaży wzrósł o 20,9 proc.

Wśród blue chipów jednym z liderów jest Kruk – akcje firmy poszły w górę o 3,6 proc. Po południu na WIG20 nie spadała za to żadna spółka. Najsłabsza była Żabka, której kurs się nie zmienił, z kolei Dino, które przez większość sesji szło w dół o 2,5 proc., ostatecznie wyszło na 0,5 proc. w górę.

W mWIG40 najmocniej spada Voxel, o 2,4 proc. Jej kurs spada od połowy lutego, a firma straciła już prawie 25 proc. Voxel w IV kw. 2025 r. osiągnął 155,6 mln zł przychodów, 48,1 mln zł EBITDA, 33,9 mln zł EBIT oraz 24,8 mln zł zysku netto. Były to wyniki lekko poniżej oczekiwań analityków.

Na szerokim rynku wyróżniał się Sfinks. Po otrzymaniu niewiążącej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez maltański fundusz inwestycyjny akcje poszły w górę o 36,2 proc. Z kolei Spyrosoft poszedł w dół o 6 proc. Firma uznała bowiem, że prywatny inwestor strategiczny będzie bardziej atrakcyjny niż debiut na międzynarodowym parkiecie.