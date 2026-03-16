Prezes ZAiKS: to nie są nasze pieniądze, a twórców. O sporze z TVP, emocjach artystów i przyszłości praw autorskich (WYWIAD)
Z jednej strony twarda księgowość, zasady i spory, a z drugiej rozmowy z bardzo wrażliwymi osobami, jakimi są artyści. – W zależności od tego, czy rozliczamy symfonię Pendereckiego, czy utwory z kategorii disco polo, reguły dotyczące rozliczeń wynagrodzeń autorskich są dokładnie takie same – mówi Miłosz Bembinow, prezes ZAiKS.
Miłosz Bembinow, prezes ZAiKS, w rozmowie z nami tłumaczy m.in. rolę stowarzyszenia wśród twórców oraz opowiada o wyzwaniach, z którymi mierzy się ZAiKS. Fot. materiały prasowe ZAiKS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie role pełni na co dzień prezes ZAiKS.
- Co jest największym wyzwaniem w pracy z twórcami.
- Jakie są najczęstsze spory ZAiKS z innymi podmiotami, np. TVP, CDA czy Radiem 357.