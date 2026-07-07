Średnio 2,87 zł za sprzedaną książkę. Pisarze walczą o więcej. Chcą ustawowe 10 proc.

Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy o ochronie rynku książki i czego oczekuje od niej Unia Literacka?

Joanna Gierak-Onoszko, prezeska Unii Literackiej: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło założenia do ustawy już w listopadzie ubiegłego roku. Powstały one na podstawie rekomendacji Zespołu ds. pola literackiego przy MKiDN, którego powołanie było jednym z postulatów Unii Literackiej. W skład zespołu weszli przedstawiciele wielu środowisk: pisarzy, tłumaczy, bibliotekarzy czy wydawców.



Niezależnie od tych prac zgłosiliśmy postulat zagwarantowania autorom minimalnego wynagrodzenia w wysokości 10 proc. ceny okładkowej książki. Nie mamy jednak pewności, czy rozwiązanie to znalazło się w projekcie ustawy, ponieważ jego pełny tekst wciąż nie został opublikowany. Wzmianka na ten temat pojawia się w opinii do projektu ustawy przygotowanej przez UOKiK, która wyciekła do prasy w ostatnich dniach.

To projekt, na który całe środowisko książki czeka od blisko 30 lat, bo dziś polski rynek jest zupełnie nieuregulowany i nieprzejrzysty.

Dlaczego autorzy domagają się liczenia honorariów od ceny okładkowej?

Jedną z patologii rynku jest to, że wielu autorów otrzymuje wynagrodzenie liczone od faktycznej ceny zbytu, a nie od ceny wydrukowanej na okładce. Problem polega na tym, że autor nie wie, jaka to jest kwota. Jeśli książka jest sprzedawana w promocji, z rabatem czy w akcji „2+1”, podstawa naliczenia honorarium jest znacznie niższa od ceny okładkowej. Nie ma też dostępnych mechanizmów weryfikacji sprzedaży.

Postulujemy prostą zasadę – wynagrodzenie powinno być liczone od ceny widniejącej na okładce. To byłoby bardziej przejrzyste zarówno dla autorów, jak i wydawców oraz dystrybutorów. Ponadto, domagamy się wprowadzenia progu 10 proc. jako minimalnego honorarium dla autora książki. Dziś, zgodnie z raportem „Jeszcze książka nie zginęła” Polskiej Sieci Ekonomii z 2025 r., średnie wynagrodzenie dla pisarza to zaledwie 2,87 zł. Czytelnicy nie zdają sobie sprawy, że tylko niewielka część kwoty, jaką płacą w kasie, trafia do autora. Przygotowaliśmy kampanię, która pokazuje, że gdyby ta proporcja wynosiła tylko 10 proc. ceny okładkowej, i tak trzeba sprzedać kilkadziesiąt książek, żeby kupić bilet miesięczny, kilkanaście, by kupić leki i kilka, by móc kupić filiżankę kawy. A przecież 10 proc. to nie chciwość, to uczciwość.

Czy autorzy mogą zweryfikować, czy otrzymali prawidłowe wynagrodzenie?

W praktyce nie. Raz lub dwa razy w roku dostają od wydawcy informację o liczbie sprzedanych egzemplarzy i należnym honorarium, ale nie mają narzędzi, by to sprawdzić. Jedyną możliwością jest kosztowny audyt. Były już głośne przypadki, kiedy po przeprowadzeniu audytu okazywało się, że błędy w rozliczeniach działały na niekorzyść autorów. Dlatego zależy nam na większej transparentności – zarówno w sposobie naliczania honorariów, jak i w informacji o liczbie sprzedanych egzemplarzy. Taka transparentność jest korzystna nie tylko dla pisarzy, ale także dla wydawców oraz dla czytelników.

Dlaczego tak trudno określić, ilu autorów rzeczywiście otrzymuje 10 proc. ceny okładkowej?

Większość umów wydawniczych zawiera klauzule poufności, które uniemożliwiają autorom wymienianie się informacjami o wysokości honorariów. Nie ma też pełnych danych o sprzedaży książek.

Jednak Unia Literacka opublikowała w 2022 r. raport Katarzyny Boni „Analiza zarobków pisarskich w latach 2017-2021”. Pokazuje on prekarne warunki finansowe. Wynika z niego, że co trzecia ankietowana osoba nie osiąga progu 10 proc. ceny okładkowej. Mówimy o autorach uznanych, nagradzanych, czołowych polskich twórcach literatury. Do tego, zaledwie 16 proc. umów opiera się na cenie okładkowej, która jest najbardziej przejrzysta dla wszystkich stron rynku książki.

Projekt ustawy może to zmienić i odtajnić dane o nakładach oraz sprzedaży. To ważne nie tylko dla autorów, ale także dla czytelników, którzy będą mogli zweryfikować, czy określenie „bestseller” rzeczywiście znajduje potwierdzenie w liczbie sprzedanych egzemplarzy czy jest jedynie marketingowym chwytem. Ta ustawa, która jest ustawą matką dla rynku książki, jest też ponadbranżową i ponadśrodowiskową próbą ratowania rynku literackiego w Polsce.