Kategorie artykułu: Biznes Newsy Społeczeństwo
Średnio 2,87 zł za sprzedaną książkę. Pisarze walczą o więcej. Chcą ustawowe 10 proc.
Unia Literacka domaga się ustawowego zagwarantowania autorom co najmniej 10 proc. ceny okładkowej sprzedanej książki. Jak przekonuje, dziś od egzemplarza kosztującego 50 zł do pisarza często trafia mniej niż 5 zł, co nie pozwala twórcom godziwie zarabiać.
07.07.2026, 19:05
Ile z ceny książki trafia do autora? Unia Literacka przekonuje, że przy cenie okładkowej 50 zł twórca powinien otrzymywać minimum 5 zł za sprzedany egzemplarz. Dziś dostaje zwykle znacznie mniej. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Przykładowo, książka kosztuje 50 zł. Dlaczego jej autor dostaje z tego tylko kilka złotych.
- Kto decyduje, ile zarabia pisarz – i dlaczego twórcy chcą zmienić te zasady.
- Co zmieniłoby ustawowe zagwarantowanie autorom 10 proc. ceny okładkowej każdej sprzedanej książki.