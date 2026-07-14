Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PFR Ventures: startup na wczesnym etapie może liczyć na ok. 3 mln zł. Rosną rundy seed
Choć największy rozgłos zyskują wielomilionowe rundy finansowania, to właśnie mniejsze transakcje decydują o rozwoju większości młodych spółek technologicznych. Najwięcej transakcji na rynku nadal przypada na rundy pre-seed i seed. Dodatkowo, polskie fundusze coraz częściej uczestniczą w rundach zagranicznych firm.
14.07.2026, 05:30
Większość startupów pozyskuje kapitał na wczesnym etapie rozwoju, w ramach rund pre-seed i seed. Nawet jeśli uwaga mediów i rynku bardziej skupia się na największych transakcjach. fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego spektakularne rundy ICEYE i ElevenLabs nie pokazują rzeczywistego obrazu polskiego rynku venture capital.
- Na jakie finansowanie mogą dziś liczyć startupy na etapach pre-seed i seed oraz co wpływa na wysokość rund.
- Dlaczego polskie fundusze venture capital coraz częściej inwestują w zagraniczne startupy i na jakim etapie wzrostu firm.