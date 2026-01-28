Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Stopy procentowe w USA bez zmian. Inflacja nie dała przestrzeni do obniżki
Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku FOMC nie zdecydował się na obniżkę stóp procentowych. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Otoczenie makroekonomiczne w USA również wskazywało, że władze monetarne zastosują pauzę, pośrednio na przekór oczekiwaniom prezydenta Donalda Trumpa, który od dłuższego czasu otwarcie krytykuje Fed za prowadzenie polityki pieniężnej.
28.01.2026, 20:01
FOMC na pierwszym w 2026 r. posiedzeniu postanowił postawić pozostawić stopy procentowe bez zmian. Fot. Andrew Harnik/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Stopy procentowe w USA pozostały na niezmienionym poziomie. Inflacja nie odpuszcza największej gospodarce świata, pozostając poza celem Fed od 2021 r.
- Dla amerykańskiego banku centralnego dwoma najważniejszymi kwestiami są stabilność cen i rynku pracy. A w tym drugim aspekcie druga połowa 2025 r. przyniosła wiele zmieszania.
- Fed poza walką z inflacją musi też bronić swojej niezależności. Prezydent USA Donald Trump stale wywiera presję na prezesie banku centralnego, aby ten obniżył stopy procentowe.