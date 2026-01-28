Stopy procentowe w USA bez zmian. Inflacja nie dała przestrzeni do obniżki

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) na styczniowym posiedzeniu utrzymał stopy procentowe w USA na niezmienionym poziomie. Te nadal mieszczą się w przedziale 3,50-3,75 proc. Ostatnie zmiany w zakresie kosztu pieniądza zostały przeprowadzone pod koniec 2025 r. Na posiedzeniach we wrześniu, w październiku oraz grudniu władze monetarne każdorazowo decydowały się na korektę o 25 pkt bazowych w dół.

Decyzja ta jest zgodna z konsensusem rynkowym. Tuż przed posiedzeniem rynek kontraktów terminowych na fundusze federalne wyceniał pauzę Fed z 97-procentowym prawdopodobieństwem. Inwestorzy spodziewają się, że w 2026 r. amerykańskie władze monetarne dokonają dwóch obniżek w drugiej połowie roku.

Fed czeka na rozwój wydarzeń, ponieważ inflacja nie odpuszcza

Otoczenie makroekonomiczne wokół amerykańskiej gospodarki dostarczyło Fed argumentów za tym, aby pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Najważniejszym punktem nadal pozostaje inflacja, która trzyma się daleko od celu banku centralnego, który swoimi wysiłkami próbuje sprowadzić dynamikę wzrostu cen do poziomu 2 proc. A taka sztuka ostatni raz wydarzyła się w lutym 2021 r.

Od tego czasu, ze szczytem przypadającym na połowę 2022 r., inflacja w USA pozostaje na podwyższonym poziomie. Według ostatniego wstępnego odczytu za grudzień 2025 r. wynika, że tempo pozostało na tym samym poziomie co w listopadzie, czyli 2,7 proc. w relacji rocznej. Nie był to najwyższy wskaźnik w całym roku, bo ten padł w styczniu i we wrześniu (3 proc.), ale daleki jest od najniższego odnotowanego w kwietniu – wówczas 2,3 proc.

Głównymi zadaniami stojącymi przed Fed jest utrzymanie tempa wzrostu cen na stabilnym poziomie oraz dbanie o rynek pracy. A na tym polu wydaje się, że sytuacja w amerykańskiej gospodarce uległa nieznacznej poprawie. Jednym z czynników, który przekonał FOMC do obniżki stóp pod koniec 2025 r. była właśnie słabość pracodawców w USA do tworzenia nowych miejsc pracy. Według rządowych danych, po uwzględnieniu czynników sezonowych, w maju powstało 19 tys. etatów, z kolei w lipcu rynek skurczył się o 13 tys. etatów, a w sierpniu stan ten uległ podwójnemu pogorszeniu (-26 tys. miejsc pracy).

Złe miesiące były przeplatane dobrymi, jak lipiec (wzrost o 72 tys.) oraz wrzesień (o 108 tys.). Jednak w październiku w USA na skutek braku przegłosowania ustawy budżetowej w Kongresie doszło do zamknięcia rządu, co zablokowało wydatkowanie publicznych pieniędzy. Według szacunków Biura Statystyki Pracy, po dostosowaniu danych do czynników sezonowych w październiku z amerykańskiego rynku pracy mogło zniknąć ok. 173 tys. etatów, choć wartość ta może zostać jeszcze zrewidowana. W listopadzie i grudniu odnotowano wzrosty o kolejno 56 i 50 tys., a stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. do 4,4 proc.

Problemem ostatnich danych jest jednak ich możliwe zniekształcenie przez wspomniane zamknięcie rządu, które trwało od 1 października do 12 listopada. W czasie shutdownu rządowe agencje nie publikują raportów o stanie gospodarki.

Wydaje się jednak, że amerykańska gospodarka utrzymuje się w dobrej kondycji. Z danych za III kw. wynika, że PKB USA w ujęciu annualizowanym wzrósł w tym czasie w tempie 4,4 proc. wobec 3,8 proc. na przestrzeni kwietnia i czerwca. Na koniec roku wskaźnik ten najprawdopodobniej będzie niższy z uwagi na październikowe zamknięcie rządu.

Donald Trump vs. Jerome Powell . Naciski prezydenta na Fed stają się coraz poważniejsze

Nie sposób, opisując amerykańską politykę pieniężną, nie wspomnieć o tej mniej przewidywalnej i bardziej prymitywnej. Fed bowiem znajduje się ciągle pod ostrzałem ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Ostatnim przejawem wywierania presji na banku centralnym było wezwanie prezesa instytucji Jerome’a Powella na przesłuchanie ws. składania fałszywych zeznań przed senacką komisją, za co bankierowi może grozić postępowanie karne.

Sam Powell w nagraniu opublikowanym przez Fed powiedział, że decyzja prokuratury wynika z jego konfliktu z Trumpem i odbiera ją jako pretekst do uzyskania większego wpływu nad bankiem centralnym. Jak opisywaliśmy szerzej w tym artykule, prezydent USA wielokrotnie krytykował Powella za to, że ten nie obniża stóp procentowych, choć za kształtowanie ceny pieniądza odpowiada FOMC, czyli rada składająca się z 12 członków.

Zarzuty stawiane przez prokuraturę prezesowi Fed dotyczą remontu siedziby banku, którego koszt od początku inwestycji, tj. od 2019 r., wzrósł z 1,9 mld dolarów do 2,5 mld dolarów. Powell odpowiadał na pytania komisji na ten temat w czerwcu 2025 r. i zdaniem śledczych to właśnie wtedy miał dopuścić się kłamstwa.

Powell to nie jedyny członek Fed, który spotkał się z publiczną krytyką ze strony administracji Trumpa i poważnymi zarzutami. Drugą taką osobą jest gubernator Lisa Cook. W jej przypadku politycy z otoczenia prezydenta zarzucili oszustwo przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny, co ma być powodem do jej wcześniejszego odwołania z urzędu. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. Warto zauważyć, że żaden amerykański prezydent nie zwolnił gubernatora Fed w 112-letniej historii tej instytucji.