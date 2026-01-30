Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia w ruchu, miliardy w grze. Prezes BGK zapowiada korektę planu na najbliższe lata (WYWIAD)
Po roku realizacji nowej strategii Bank Gospodarstwa Krajowego ma za sobą wykonanie 36 proc. założeń. Jednocześnie zapowiada korektę kursu – jako odpowiedź na zmieniające się otoczenie gospodarcze i geopolityczne. Wśród nowych priorytetów pojawia się silniejszy akcent na długoterminowe finansowanie infrastruktury. Równolegle BGK kończy proces kontraktowania środków z KPO i analizuje kandydatury menedżerów do spółki, która będzie zarządzać Funduszem Bezpieczeństwa i Obronności. O sposobach finansowania zbrojeń, roli programu Innovate Poland oraz debiutach giełdowych jako formie wyjścia z inwestycji mówi XYZ prezes BGK Mirosław Czekaj.
30.01.2026, 05:50
Mirosław Czekaj, prezes BGK, przyznaje, że bank ma za sobą rok dobrych wyników finansowych. Liczy się z tym, że część zysku trafi do budżetu państwa, a część zasili kapitały banku. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego BGK już po roku koryguje strategię i co realnie się zmienia.
- Jak państwowy bank rozwoju staje się jednym z filarów finansowania obronności i na jakim etapie jest tworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.
- Czy BGK chce pozostać katalizatorem kapitału, czy też stać się aktywnym graczem na rynku inwestycji technologicznych i przemysłowych.