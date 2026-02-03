Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Studia szyte na miarę z mentorem zamiast egzaminatora. Koniec ery studiów, jakie znamy?
12 polskich uczelni testuje nowy model studiowania. Program „Uczelnie przyszłości” jest nastawiony na spersonalizowane kształcenie studenta. Właśnie kończą się nabory do nowej edycji dla uczniów, a NCBR szykuje nową odsłonę dla kolejnej grupy wyższych szkół. Czy pilotażowy projekt stanie się wkrótce powszechnym remedium na spadek liczby studentów, którego spodziewają się wszystkie uczelnie?
03.02.2026, 05:30
Fot. AI Generated
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega nowy pomysł studiowania w Polsce, który już testuje 12 uczelni.
- Kto i na jakich zasadach może wziąć udział w pilotażowym programie spersonalizowanych studiów.
- Kiedy nowy model studiów może trafić do wszystkich szkół i dlaczego potrzebne jest do tego zaangażowanie biznesu.