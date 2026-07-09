Sudan Południowy kończy 15 lat. Państwo istnieje, ale nie działa
Piętnaście lat po ogłoszeniu niepodległości kraj jest symbolem państwowości niedokończonej. Za polityczny impas najwyższą cenę płaci ludność cywilna.
09.07.2026, 04:00
Dziś Sudan Południowy mierzy się z połączeniem przemocy, głodu i załamania instytucji. ONZ alarmuje, że ponad połowa ludności kraju zmaga się z ostrym kryzysem żywnościowym, a 7,8 miliona osób doświadcza wysokiego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego: 2,2 miliona dzieci cierpi z powodu ostrego niedożywienia. Na zdjęciu stolica kraju Dżuba. Fot. Kang-Chun Cheng/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Sudan Południowy po 15 latach wciąż nie działa jak stabilne państwo.
- Jakie są największe problemy i wyzwania w kraju.
- Jak wygląda codzienność ludzi na pograniczu Sudanu i Sudanu Południowego.