Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował fanów. W wywiadzie opowiedział o AI i nastrojach na rynkach. Jego następca mówił zaś o przyszłości firmy i planach.
04.05.2026, 16:24
Chociaż Greg Abel jest już oficjalnie prezesem Berkshire Hathaway, to sukcesja zachodzi bardzo powoli i na każdym kroku widać nawiązania do Warrena Buffetta. Tegoroczne spotkanie akcjonariuszy konglomeratu prowadził wyłącznie nowy prezes, ale reklamowano je również twarzą poprzedniego. To po to, aby zaznaczyć, iż Warren Buffett nadal jest obecny w firmie i daje pełne poparcie swojemu następcy.
Fot. Dan Brouillette/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Greg Abel zamierza kontynuować strategię inwestycyjną Berkshire Hathaway.
- Jakie jest podejście Berkshire Hathaway do sztucznej inteligencji i jej zastosowań w biznesie.
- Dlaczego Berkshire Hathaway gromadzi duże zasoby gotówki i ogranicza zakupy akcji.