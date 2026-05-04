Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI

Chociaż trudno w to uwierzyć, Warren Buffett naprawdę nie jest już prezesem Berkshire Hathaway. Od początku zeszłego roku, kiedy podjął decyzję o przejściu na częściową emeryturę, stopniowo zaczął oddawać władzę w ręce swojego następcy. Greb Abel najpierw przejął od niego wiele rutynowych zadań, a następnie te bardziej prestiżowe. Oficjalnie zmiana stanowisk została przypieczętowana w styczniu. Warren Buffett został członkiem zarządu, a Greg Abel prezesem.

Pierwsza konferencja bez Warrena Buffetta na scenie

Na początku łatwo było zapomnieć o zmianie. Z pozoru wszystko było po staremu: Berkshire Hathaway nadal inwestował i zarządzał biznesami, a legendarny inwestor w pełni sił udzielał wypowiedzi, w których tradycyjnie opowiadał nie tylko o rynkach finansowych, ale i życiu oraz polityce. Bolesna rzeczywistość uderzyła jednak fanów Warrena Buffetta w miniony weekend. Po raz pierwszy od ponad pół wieku zabrakło inwestora na scenie podczas tradycyjnego corocznego spotkania akcjonariuszy Berkshire Hathaway.

Warren Buffett nie tylko pierwszy raz w życiu zasiadł na widowni największej hali w stanie Nebraska, ale także musiał przyjąć mnóstwo pożegnań i podziękowań. Na ekranie wyświetlono filmik upamiętniający lata rządów 95-letniego finansisty. Ponadto na jego cześć zawieszono pod sufitem, niczym znanemu sportowcowi, koszulkę z numerem 60. Dokładnie tyle lat Buffett prowadził konglomerat. Uroczystość była symbolicznym przekazaniem władzy nowemu szefowi firmy.

Trwającą praktycznie cały dzień konferencję poprowadził Greg Abel. Opowiedział o sytuacji biznesowej konglomeratu i planach jego rozwoju. Podczas przerwy obiadowej zorganizowano jednak krótki wywiad z Warrenem Buffettem, który w rozmowie z dziennikarką CNBC mówił o sytuacji na rynkach oraz na świecie. Wypowiedzi obu panów były bardzo podobne. Widać, że choć sukcesja zachodzi, to powoli i sensownie. Da się odczuć, że nowy szef konglomeratu realizuje wizję jego twórcy.

Strategia Berkshire Hathaway wobec sztucznej inteligencji

Realizacja tej wizji nie będzie prosta, bo chociaż wiele prawd rynkowych jest aktualnych od lat, to realia się zmieniają i czasem trzeba iść z duchem czasu. Greg Abel ewidentnie stara się balansować między tradycjonalizmem a innowacją. W przeciwieństwie do Warrena Buffetta chętniej podczas spotkania wypowiadał się o technologii. Dla przykładu zauważył, że centra danych wykorzystywane przez AI zgłaszają coraz większy popyt na prąd, a to może tworzyć okazje inwestycyjne wśród jego dostawców. Stwierdził też, że rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją mogą się okazać przełomowe w branży... kolejowej.

Do samej sztucznej inteligencji nowy prezes Berkshire Hathaway podchodzi jednak z rezerwą. Konglomerat niechętnie wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich biznesach. Skupia się na jej faktycznym wpływie na efektywność, a nie wprowadza jej dla samego wprowadzania. Ajit Jain, jeden z wiceprezesów Berkshire Hathaway, stwierdził, że minie jeszcze wiele lat, zanim AI będzie w stanie sensownie pomóc przy badaniu wyceny spółek i selekcji akcji do portfela. Jego zdaniem obecnie najlepiej służy jako narzędzie do skracania czasu wykonywania rutynowych zadań.

Warren Buffett podczas krótkiego wywiadu w trakcie spotkania z akcjonariuszami stwierdził, że AI go przeraża i nie wiadomo, w jakim pójdzie kierunku. Zauważył, że umiejętność wiarygodnego ukazania wizerunku prezydenta, który mówi coś do swoich odbiorców, jest niebezpieczna, gdy tak wiele państw ma bombę atomową.

Inwestycje, gotówka i podejście do rynków pod rządami Grega Abela

Co ciekawe, podczas sesji pytań i odpowiedzi na ekranie hali w Omaha ukazano nagranie przedstawiające wygenerowanego przez AI Warrena Buffetta, który spytał Grega Abela, dlaczego nadal warto zainwestować w Berkshire Hathaway. Prezes wykorzystał tę okazję, by wspomnieć o nowych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem wynikających z coraz większego zaawansowania technologii deepfake. Odpowiedział jednak też wygenerowanemu Buffettowi na pytanie.

Zdaniem nowego prezesa inwestorów powinno przyciągać 400 mld dolarów gotówki w kasie konglomeratu, a w zasadzie to, co za te pieniądze będzie można kupić. Greg Abel stwierdził, że obecnie nie widzi na rynku ciekawych okazji zakupowych. Przypomniał jednak, że jedną z najlepszych cech Berkshire Hathaway przez lata była umiejętność czekania, kiedy inni się niecierpliwili i zakupu po najlepszej cenie.

– Wiemy, że jesteśmy dużym konglomeratem, ale jednocześnie bardzo nietypowym, który potrafi zarządzać kapitałem w sposób szybki i efektywny – mówi Greg Abel.

Ta umiejętność to oczywiście zasługa Warrena Buffetta. Legendarny inwestor w wywiadzie wskazał, że obecne warunki rynkowe nie odpowiadają strategii Berkshire Hathaway. Uspokoił, że konglomerat aktywnie szuka okazji, ale jest bardzo drogo i dzisiejsze ceny wielu aktywów mogą się w przyszłości okazać śmieszne. Przypomniał też, by inwestować w biznesy, które się rozumie i zauważył, że on sam rozumie coraz mniej rodzajów działalności, bo od lat nie nauczył się żadnej nowej branży.

Wyniki finansowe i struktura portfela inwestycyjnego Berkshire Hathaway

Tylko w pierwszym kwartale 2026 r. Berkshire Hathaway sprzedał akcje o wartości 24 mld dolarów, a na zakupy wydał tylko 16 mld. Jednocześnie w tym okresie zysk operacyjny konglomeratu podskoczył o 18 proc. rok do roku, napędzany przede wszystkim dobrymi wynikami biznesu ubezpieczeniowego. W portfelu inwestycyjnym firmy nadal dominuje pięć spółek. Akcje American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola i Chevron to 61 proc. aktywów inwestycyjnych Berkshire. Jako filary portfela konglomeratu Greg Abel wskazał też akcje Moody’s, Alphabetu i japońskich domów handlowych.

Pokaźna sprzedaż akcji konglomeratu mogła wynikać nie tylko z chęci wykorzystania nastrojów rynkowych, ale także przynajmniej delikatnej zmiany składu portfela po tym, jak z firmy odszedł menadżer inwestycyjny Todd Combs. W tym roku kurs Berkshire Hathaway jest około 6 proc. na minusie, podczas gdy S&P 500 podskoczył o ponad 5 proc. Notowania konglomeratu są około 30 pkt proc. poniżej indeksu, od kiedy Warren Buffett ogłosił chęć odejścia ze stanowiska prezesa.

Konglomerat skupował więc swoje akcje, żeby zmienić podejście inwestorów. Tylko w I kwartale 2026 r. wydał na to około ćwierć miliarda dolarów. Skupy mają być kontynuowane, chociaż nie w tak dużym zakresie. Jednocześnie Greg Abel zapowiedział, że do końca swoich rządów zamierza przeznaczać każdą roczną pensję (15 mln dolarów) na akcje Berkshire Hathaway.

Zmiany w zarządzaniu i możliwe kierunki rozwoju konglomeratu

Tak nie robił nawet Warren Buffett, mentor nowego prezesa. Greg Abel w wielu kwestiach, szczególnie dotyczących inwestowania, nadal zamierza konsultować się z legendarnym inwestorem i naśladować jego działania z przeszłości. Będą jednak wyjątki, począwszy od kwestii trywialnych. Greg Abel nie będzie miał swojego głównego następny i doradcy, tak jak Warren Buffett miał Charliego Mungera, legendarnego wiceprezesa. Nowy prezes przekonuje, że ma w swoim otoczeniu grupę naprawdę mądrych ludzi – dyrektorów w Berkshire Hathaway i prezesów spółek konglomeratu. To mu wystarcza.

Greg Abel nie wyklucza też potencjalnej sprzedaży spółek kupionych przez Berkshire Hathaway. Chociaż nadal konglomerat będzie przejmował podmioty z chęcią utrzymania ich na zawsze, to mogą się pojawić wyjątki. Jeżeli relacja ze spółką nie będzie dobra, to może być konieczne znalezienie innej ścieżki, mówi Greg Abel. Potencjalnie ryzyka reputacyjne lub problemy ze związkami zawodowymi też mogą zmotywować Berkshire do sprzedaży podmiotu.

Jedno się jednak nie zmieni – Berkshire Hathaway pozostanie konglomeratem. Greg Abel przekonuje, że nie ma szans na podział biznesu. Przypomniał o umiejętności zarządzania kapitałem Berkshire i zwrócił uwagę na brak biurokracji w strukturach firmy. Zauważył, że brak licznych szczebli menadżerskich powoduje, iż konglomerat zarządzany jest bardzo sprawnie.

Życiowa filozofia i spojrzenie Buffetta na giełdę

O przyszłości wypowiedział się też Warren Buffett. Stwierdził, że będzie lepsza, jeżeli wszyscy będą przestrzegać złotej zasady, czyli „traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany”. Jego zdaniem od tysięcy lat nic mądrzejszego. Uważa, że gdyby wszyscy przestrzegali tej zasady, świat byłby pięknym miejscem.

– Bez względu na to, czy jesteś rodzicem, czy szefem, nic cię to nie kosztuje. A wręcz możesz na tym skorzystać, bo inni będą dobrze traktować ciebie, więc w pewnym sensie jest to rzecz samolubna. Nigdy nie widziałem, by ktoś, kto przestrzega tej zasady, był nieszczęśliwy – mówi Warren Buffett.

Rynki akcji będą – jego zdaniem – lepszym miejscem, gdy mniej będzie na nich hazardu. Warren Buffett zauważył, że giełda potrafi być kościołem lub kasynem, w zależności, czy ktoś inwestuje długoterminowo w wartość, czy dokonuje krótkoterminowych spekulacji.

– Niektórzy inwestorzy regularnie przechodzą między kościołem a kasynem. Powiedziałbym, że nadal więcej osób jest w giełdowym kościele, ale kasyno stało się dla niektórych bardzo atrakcyjne. Jeżeli handlujesz jednodniowymi opcjami, to już nawet nie spekulujesz, tylko uprawiasz hazard. Entuzjazm dla giełdowego hazardu jest na szczytowym poziomie – dodaje Warren Buffett.