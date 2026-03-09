Kategorie artykułu: Biznes Sport
Atlanta Braves, czyli klub sportowy, który zarabia na nieruchomościach. Jego akcje kupił Warren Buffett
Atlanta Braves to klub o absolutnie wyjątkowym modelu biznesowym. Nie potrzebuje sukcesów sportowych, by się bogacić. Zarabia na nieruchomościach znajdujących się obok jego stadionu – ma zarówno bloki mieszkalne, jak i lokale usługowe oraz biurowe. W ciągu dekady zwiększył przychody o ponad 100 proc., ku uciesze własnej i inwestorów, wśród których jest Warren Buffett. Odwiedziliśmy byłych mistrzów baseballowej ligi MLB, aby poznać kulisy powstawania ich niezwykłej strategii.
09.03.2026, 04:45
Truist Park, nowy stadion, na który Atlanta Braves przenieśli się w 2017 r. Raptem dekadę temu w jego miejscu było błotniste pole. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób klub Atlanta Braves zarabia na nieruchomościach znajdujących się wokół stadionu.
- Dlaczego przychody z nieruchomości są dla klubu tak ważne w systemie finansowym ligi MLB.
- Jak inwestycja w infrastrukturę i rozwój dzielnicy wokół stadionu wpłynęły na wartość klubu i zainteresowanie inwestorów.