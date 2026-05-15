Akcje Dino w górę o 10 proc., ale WIG20 mocno spadł. Dzień na GPW 15 maja 2026 r.

Podczas piątkowej sesji główne indeksy GPW zaliczyły spadki. WIG20 spadł najmocniej, zniżkując o 2,4 proc., i na koniec dnia wyniósł 3 545 pkt. Szeroki WIG, po spadku o 1,8 proc., wyniósł za to 131 378pkt.

Mniejsze spadki zaliczyły za to mWIG40 (–0,5 proc.) oraz sWIG80 (–0,3 proc.).

Spadki na światowych rynkach wpływają na GPW

– Dzisiaj mamy korekcyjną sesję, ale spadki są także na rynkach bazowych i stamtąd płynie nasza słabość – mówi analityk Noble Securities Mateusz Chrzanowski.

W jego ocenie inwestorzy mogli spodziewać się większych konkretów po wizycie Donalda Trumpa w Chinach. Tymczasem – poza zapowiedzią o kupieniu przez Pekin 200 Boeingów – konkretów padło niewiele.

– Sytuacja pogarsza się natomiast na Bliskim Wschodzie, gdzie rozejm i perspektywy pokoju stają się coraz bardziej kruche – dodaje Kamil Szczepański, analityk XTB.

W Europie indeks EuroStoxx50 stracił 1,8 proc. Z kolei niemiecki DAX spadł o 2,1 proc., francuski CAC 40 o 1,6 proc., a brytyjski FTSE 100 – o 1,7 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł natomiast o 1,6 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych w chwili publikacji tekstu S&P500 spadał o 1,1 proc., Nasdaq Composite o 1,5 proc., a Dow Jones Industrial tracił 1,1 proc.

Dino króluje w czerwonym WIG20

W WIG20 niekwestionowanym liderem zostało w piątek Dino. W czwartek po południu spółka opublikowała wyniki za I kw. 2026 r., wykazując zysk netto powyżej oczekiwań. W piątek akcje Dino wzrosły o 10 proc.

– Mimo, że marże na poziomie EBIT i EBITDA cały czas są pod presją, to jednak bardzo dobre wzrosty sprzedaży porównywalnej, zarówno w odniesieniu do inflacji bazowej, jak i konkurencji, dały nadzieję, że najgorszy okres jest już za branżą – ocenia Mateusz Chrzanowski.

Kurs spółki od przez ostatnie 12 miesięcy spadł o ok. 41 proc. Obecnie akcje Dino kosztują 32,08 zł, podczas gdy jeszcze 26 marca płacono za nie 40,25 zł.

W piątek wzrosty zaliczyły jeszcze Żabka (+1,6 proc.), Allegro (+0,8 proc.), Modivo (+0,6 proc.), i Grupa Kęty (+0,3 proc.) Pozostałych 15 blue chipów zakończyło dzień ze stratą.

Najmocniej – o 8,6 proc. – spadły notowania KGHM. Już w czwartek miedziowy gigant miał największą stratę w WIG20, spadając o 3,2 proc. I, podobnie jak w czwartek, przyczyniły się do tego mocne spadki cen miedzi.

Wyraźnie spadły także Erste (–4,2 proc.), PGE (–3,4 proc.) i Orlen (–3 proc.). O ponad 2 proc. straciły także Pekao, PZU, PKO BP, mBank i Alior.

Słaby dzień banków

Oprócz indeksu sektorowego górnictwa – gdzie 96 proc. udziałów ma KGHM – najmocniej spadły sektor paliwowy (–2,9 proc.) i bankowy (–2,6 proc.). W przypadku banków następuje to po bardzo dobrej czwartkowej sesji, w trakcie której indeks wzrósł o 3,2 proc. Wtedy żadna spółka z sektora nie straciła, ale w piątek jedynym bankiem, który uniknął spadków, był BOŚ.

Wyraźnie spadła także WIG-Energia (–2 proc.) za sprawą strat PGE (–3,4 proc.) oraz Tauronu (–1,9 proc.). Jedynym sektorem, który w piątek uniknął spadków, był WIG-leki, który zakończył dzień z wzrostem o 0,03 proc.