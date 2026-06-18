Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Syndyk chce obniżyć cenę za Starkę. Drugi przetarg na historyczną fabrykę coraz bliżej
Nikt nie chciał zapłacić ponad 106 mln zł za upadły zakład jednej z najważniejszych polskich marek alkoholi i grunt w centrum Szczecina. Syndyk czeka na zatwierdzenie zmiany warunków w drugim postępowaniu. Ustalenie ceny minimalnej i terminu składania ofert niezmiennie wzbudza emocje.
18.06.2026, 14:55
Częścią majątku szczecińskiej Starki są unikatowe zapasy alkoholu przechowywane od dekad. Tę żytnią wódkę premium postarza się w dębowych beczkach. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy i na jakich warunkach syndyk chce ogłosić drugi przetarg na sprzedaż Starki.
- Od kogo uzależniona jest cena w kolejnym postępowaniu.
- Jak prawnicy reprezentujący spółkę w upadłości uzasadniają sprzeciw wobec obniżenia ceny minimalnej i skrócenia czasu na składanie ofert.