Kategoria artykułu: Biznes
Synektik nie zatrzyma się na 3 mld zł. Niesie go fala robotyzacji w medycynie
Dostawca m.in. chirurgicznych robotów dziesięciokrotnie zwiększył wartość w ponad trzy lata. Twórcy Marvipolu już zwróciło się ponad 600 mln zł, a to nie koniec. Synektik coraz więcej sprzedaje poza Polską i jest gotów do dużych przejęć oraz inwestycji rzędu 200 mln zł.
23.07.2026, 05:50
Giełdowa kapitalizacja Synektika wzrosła od 2023 r. z ok. 300 mln zł do ponad 3 mld zł. Dariusz Korecki, wiceprezes spółki, jest przekonany, że to nie wyczerpuje potencjału. Fot. materiały prasowe/Synektik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duży sukces finansowy na akcjach Synektika osiągnął Mariusz Książek i jak do tego doszło.
- Jak giełdowa spółka postrzega dalsze możliwości wzrostu sprzedaży, zysku i wartości.
- Jak postrzega tempo rozwoju chirurgii robotycznej w Polsce na tle bardziej zaawansowanych rynków.