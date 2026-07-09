Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?
Liczba transakcji M&A na polskim rynku spadła w drugim kwartale. Fuzji i przejęć było mniej, dominowały też transakcje o mniejszej lub średniej skali. Jak wskazują eksperci, rynek staje się coraz bardziej selektywny, a inwestorom zależy na spółkach o wyspecjalizowanej technologii.
09.07.2026, 05:50
W drugim kwartale 2026 r. na polskim rynku odnotowano 73 fuzji i przejęć. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Do ilu fuzji i przejęć doszło na polskim rynku w drugim kwartale 2026 r.
- Która z transakcji M&A o ujawnionej wartości była największa.
- Jak wygląda struktura polskiego rynku M&A, jeśli chodzi o nabywców i sprzedających.