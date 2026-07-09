Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?

Drugi kwartał 2026 r. przyniósł spadek liczby fuzji i przejęć na polskim rynku. Transakcji było mniej zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i w porównaniu z analogicznym kwartałem 2025 r. – wynika z najnowszego raportu M&A Index Poland, przygotowanego przez firmy Navigator Capital oraz Fordata. Chociaż między kwietniem a czerwcem nie zabrakło miliardowych transakcji, to dominowały małe oraz średnie fuzje i przejęcia.

Jak wskazują autorzy raportu, w ujęciu branżowym najsilniejsze trendy transakcyjne obserwowano w sektorze mediów, IT i telekomunikacji. Ten obszar odpowiadał za blisko jedną piątą (19 proc.) transakcji. Biotechnologia i ochrona zdrowia odpowiadały za 16 proc. fuzji i przejęć, a przemysł za jedną dziesiątą transakcji.

Rynek coraz bardziej selektywny

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że polski rynek M&A coraz mocniej skupia na spółkach z niszowym know-how czy wyspecjalizowanymi lub zaawansowanymi technologiami.

– W porównaniu z pierwszym kwartałem wolumen skurczył się o 12 transakcji, czyli ok. 14 proc. Jeszcze wyraźniej widać to w ujęciu rok do roku: obecny wynik oznacza spadek o 16 proc. Nie przekreśla to jednak możliwości odbudowy rynku, co widać na przykładzie Niemiec, a raczej potwierdza jego zmienny i selektywny charakter – wskazuje Marcin Rajewicz, szef działu sprzedaży w firmie Fordata.

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Jak dodaje ekspert, w drugim kwartale 2026 r. zabrakło także transakcji o skali podobnej do przejęcia InPostu, czyli największej transakcji poprzedniego kwartału.

– Patrząc globalnie, wartość transakcji M&A rośnie dzięki megadealom, AI i strategicznym przejęciom. Ale liczba transakcji – jak w Polsce – pozostaje pod presją. Inwestorzy nadal stawiają na selekcję, skalowalność, kompetencje, dostęp do klientów oraz możliwość wartościowej integracji po przejęciu – wskazuje Michał Rajewicz.

Qemetica pozbyła się solnego biznesu

Największą transakcją drugiego kwartału (uwzględniając M&A, w których ujawniono wartość transakcji) była sprzedaż segmentu solnego przez Qemetikę. Spółka należąca do Sebastian Kulczyka zdecydowała się sprzedać zakłady w Janikowie i Staßfurcie niemieckiemu koncernowi K+S. Kwota sprzedaży opiewała na ok. 1,5-1,6 mld zł.

Z informacji publikowanych przez spółkę wynika, że sprzedawany biznes solny odpowiadał za około 9 proc. przychodów Qemetiki. W 2025 r. wygenerował 125 mln euro przychodów ze sprzedaży i 50 mln euro EBITDA. Dysponował mocami produkcyjnymi na poziomie około miliona ton soli warzonej rocznie.

Warto wiedzieć Qemetica zamyka rozdział. Sprzedaje zakład, który współpracował z Orlenem Transakcja odbiła się szerokim echem w Polsce nie tylko ze względu na jej wielkość i znanego właściciela. Zakłady Qemetiki mają strategiczne znaczenie dla należącej do Orlenu kopali soli Solino. Warzelnia i zakład produkcji sody w Janikowie były głównym odbiorcą surowca od spółki Orlenu. Regularny odbiór soli z Inowrocławia ma z kolei znaczenie dla polskich możliwości magazynowania paliw. W kawernach powstających po wydobyciu soli magazynuje się ropę naftową i paliwa. Solino jest największym w Polsce magazynem tych paliw. Jak opisywaliśmy w XYZ, przez lata IKS Solino i Qemetica żyły niemal w symbiozie, jednak niedawne negocjacje między spółkami dotyczące przedłużenia kontraktu nie zakończyły się powodzeniem. Qemetica podkreśla, że nie miało to związku z negocjacjami w sprawie sprzedaży biznesu. – Przejęcie dwóch zakładów produkcji soli warzonej od Qemetiki daje nam możliwość dalszej ekspansji w Europie. Widzimy duży potencjał wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. Oba zakłady Qemetiki koncentrują się na produkcji soli specjalistycznych, na przykład do zmiękczania wody i przemysłu spożywczego. Stanowi to idealne rozszerzenie naszego obecnego portfolio (...) Zamierzamy utrzymać produkcję w obu zakładach Qemetiki, ale nie komentujemy przyszłej rentowności tych zakładów – wskazał w czerwcu w odpowiedzi na pytania XYZ Michael Wudonig, rzecznik K+S. XYZ

Miliardowa inwestycja Polpharmy

Autorzy raportu zwracają uwagę także na umowę wdrożeniową między Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma a głównymi akcjonariuszami rumuńskiej spółki farmaceutycznej Biofarm. To formalny etap przed uruchomieniem dobrowolnej publicznej oferty przejęcia stu procent akcji spółki.

Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie około 1,12 zł za jedną akcję. Całkowita wartość transakcji wyniesie więc ok. 1,11 mld zł. Transakcja oczekuje na uzyskanie formalnej zgody ze strony rumuńskiego regulatora.

Polpharma uzyskała zobowiązanie do sprzedaży akcji od dwóch kluczowych akcjonariuszy Biofarm, Longshield Investment Group oraz funduszu Lion Capital. Oba podmioty zobowiązały się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. To zapewni Polpharmie zaangażowanie kapitałowe na poziomie co najmniej 88 proc. udziałów.

Właściciel stacji paliw Moya w nowych rękach

Wśród istotnych transakcji drugiego kwartału autorzy raportu wskazują również sprzedaż właściciela sieci stacji paliw Moya, spółki Anwim. Spółka, po niespełna ośmiu latach w portfelu funduszu Enterprise Investors, przechodzi do rąk konsorcjum międzynarodowych firm inwestycyjnych Stonepeak oraz Energy Equation Partners.

– Anwim to znakomity przykład wzrostu, jaki budujemy we współpracy z założycielami i zarządami naszych spółek portfelowych. Wspólnie ponad trzykrotnie powiększyliśmy sieć, ponad czterokrotnie zwiększyliśmy zysk EBITDA i przekształciliśmy spółkę w zintegrowanego gracza gotowego do dalszej ekspansji – komentował wyjście z inwestycji Sebastian Król, partner w Enterprise Investors.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Jej finalizacja jest planowana na drugą połowę roku.

Strategiczne przejęcia w Ukrainie

Zdaniem autorów raportu szczególnym elementem krajobrazu rynku M&A w II kwartale 2026 r. były przejęcia dokonane przez polskie spółki za wschodnią granicą. Mowa o trzech strategicznych przejęciach, dokonanych przez PZU, Maspex oraz Zen w Ukrainie.

Największy polski ubezpieczyciel poinformował w maju o przejęciu spółki MetLife. To firma z 50-procentowym udziałem w ukraińskim rynku polis na życie. Aby transakcja doszła do skutku, potrzebne będą zgody Narodowego Banku Ukrainy i tamtejszego Komitetu Antymonopolowego.

Grupa Maspex – polski gigant spożywczy – przejęła 80 proc. udziałów w ukraińskiej spółce Karpackie Wody Mineralne, jednym z największych w tym kraju producentów wody, napojów i przekąsek. Jak pisaliśmy w XYZ, eksperci szacowali wartość transakcji na 30-50 mln dolarów.

Z kolei polski fintech Zen.com sfinalizował w kwietniu przejęcie ukraińskiego PINbanku. Tym samym wszedł na rynek w Ukrainie i rozszerzył swoją działalność o lokalną infrastrukturę bankową. Spółka chce zainwestować w rozwój działalności na nowym rynku 20 mln zł.

Jak wskazują Navigator Capital i Fordata, te trzy przejęcia w ciągu kwartału to rekordowy wynik na tle ostatniego roku. Autorzy opracowania dostrzegają też potencjał tych przejęć do przełamania strukturalnych obaw polskiego biznesu przed inwestycjami u naszego wschodniego sąsiada.

Większość sprzedających to prywatni inwestorzy

Navigator Capital i Fordata podali także dane dotyczące tego, jacy inwestorzy dominowali po stronie nabywców, a jacy po stronie sprzedających. W tym pierwszym przypadku najwięcej (15 proc.) transakcji przeprowadziły fundusze private equity (PE) lub venture capital (VC). Za 12 proc. transakcji odpowiadali inwestorzy z branży biotechnologii i ochrony zdrowia, a za 11 proc. – z branży mediów, IT i telekomunikacji. Podmioty z branży motoryzacyjnej stanowiły 7 proc., a spółki przemysłowe – 5 proc.

Dominującą grupę sprzedających stanowili natomiast inwestorzy prywatni. Odpowiadali oni za dwie trzecie przeprowadzonych w drugim kwartale transakcji M&A. Fundusze private equity były stroną sprzedającą w ok. 8 proc. przypadków. Blisko jedna czwarta (24 proc.) transakcji zrealizowały podmioty strategiczne.

Jak wskazują autorzy raportu, taka struktura rynku wskazuje na wzrost aktywności funduszy PE/VC w porównaniu z ubiegłym rokiem. Widoczne jest to zwłaszcza w segmencie podmiotów sprzedających, gdzie zanotowano wzrost o 6 pkt proc. Aktywność funduszy w roli nabywców utrzymała wysoki poziom 15 proc. ogółu kupujących.

– Nie jest to powrót do agresywnego rynku funduszy sprzed kilku lat. Fundusze wybierają konkretne platformy, aktywa o przewidywalnych przepływach oraz sektory, w których mogą budować skalę przez przejęcia – wskazuje Marcin Rajewicz, szef działu sprzedaży w firmie Fordata.

Firmy technologiczne wciąż w centrum uwagi inwestorów

Kamil Moczulski, menedżer Navigator Capital specjalizujący się w transakcjach z zakresu nowych technologii, zwraca z kolei na trendy widoczne w drugim kwartale w transakcjach z sektorów telekomunikacji, mediów i technologii (TMT).

– Szczególnie dobrze widać utrzymującą się siłę sektora TMT, który pozostaje jednym z głównych obszarów zainteresowania inwestorów. W drugim kwartale aktywność w tym segmencie koncentrowała się przede wszystkim wokół oprogramowania, danych i infrastruktury cyfrowej – wskazuje Kamil Moczulski.

Jak dodaje ekspert, spółki z tego segmentu coraz częściej budują wartość nie tylko przez wzrost organiczny, ale także przez konsolidację komplementarnych kompetencji – od hostingu i usług chmurowych, przez e-commerce, po narzędzia wspierające obecność i sprzedaż online.

Wśród istotnych w ubiegłym kwartale transakcji w tych branżach menedżer wymienia m.in. przejęcie DomData przez Kulczyk Investments, sfinalizowaną w maju fuzję cyber_Folks i Shopera oraz transakcje obejmujące dostawców wyspecjalizowanego, branżowego software’u: PlumResearch oraz TerraEye. Nowym właścicielem pierwszej z tych dwóch spółek jest Amepere Analysis. To brytyjska firma badawczo-analityczna. Startup TerraEye z kolei został przejęty przez grupę International Resource Holding ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.