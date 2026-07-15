Kategoria artykułu: Analizy
Szalone wzrosty w Korei i na Tajwanie, Polska też trzyma się mocno. Przegląd indeksów giełdowych
Pierwsza połowa roku przyniosła gwałtowne zmiany na światowych rynkach akcji. Jedne giełdy rosły w niespotykanym tempie, napędzane m.in. boomem na sztuczną inteligencję, podczas gdy inne zmagały się z odpływem inwestorów i słabymi wynikami spółek. Oto przegląd najważniejszych trendów giełdowych na świecie.
15.07.2026, 05:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które giełdy najbardziej zyskały w pierwszej połowie roku i jakie trendy stoją za ich wzrostami.
- Dlaczego boom na sztuczną inteligencję napędza wybrane rynki akcji i czy obecne wzrosty mogą być trwałe.
- Jak na tle światowych giełd wypada Polska oraz inne kraje regionu.