Szczyt UE: ETS dzieli, supernadzór w zawieszeniu, a Ukraina czeka na 90 mld euro

Najostrzejszy spór szczytu UE w Brukseli dotyczy systemu handlu emisjami CO2 (ETS), który — w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii po eskalacji na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormuz — ponownie stał się politycznie kluczowy. Koalicja państw domagających się interwencji lub nawet zawieszenia systemu na jakiś czas (Czechy do 2030-2034 r.) wyraźnie się krystalizuje. W jej centrum znajdują się Włochy, Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.

Ile kosztuje ETS

Te kraje — w różnym stopniu — postulują co najmniej reformę systemu lub wprowadzenie mechanizmów ograniczających wzrost cen uprawnień. Rzym poszedł najdalej: rząd Giorgii Meloni już przyjął krajowy mechanizm kompensujący koszty ETS dla elektrowni gazowych i chce jego europeizacji. Argument tych państw jest prosty: w gospodarkach silnie uzależnionych od paliw kopalnych koszt ETS może odpowiadać za znaczącą część rachunków za energię. W skrajnych przypadkach – nawet jedną czwartą ceny hurtowej energii dla przemysłu.

Z drugiej strony barykady stoją Hiszpania, Holandia, Portugalia oraz kraje nordyckie, wspierane przez Komisję Europejską. Ich stanowisko: ingerencja w ETS oznaczałaby podważenie wiarygodności unijnej polityki klimatycznej i „nagrodzenie” tych, którzy opóźniali transformację energetyczną. Dane Komisji, które krążyły w kuluarach szczytu, komplikują jednak obraz. Średnio ETS odpowiada za około 11 proc. rachunku za energię w UE, ale w Polsce i Bułgarii to już 24 proc., w Czechach 20 proc., a w Niemczech 14 proc. To tłumaczy presję polityczną w tych krajach. Francja próbuje pozycjonować się jako mediator: utrzymać integralność systemu, ale „dostosować jego trajektorię” do realnych możliwości przemysłu. Niemcy wysyłają sprzeczne sygnały — kanclerz Friedrich Merz wcześniej krytykował ETS, ale obecnie unika otwartego poparcia dla jego zawieszenia.

Efekt? Brak decyzji. Przywódcy ograniczyli się do sygnału politycznego: konieczna jest koordynacja, by uniknąć powtórki z pandemii, kiedy narodowe subsydia rozbiły jednolity rynek UE.

Dyskusję o ETS napędza szerszy problem: rosnące ceny energii i niepewność co do dostaw ropy i gazu. Przywódcy nie uzgodnili wspólnej reakcji — część państw chce interwencji na poziomie UE, inne podkreślają rolę krajowych narzędzi. Eurogrupa i Europejski Bank Centralny studzą jednak nastroje, wskazując, że sytuacja jest zbyt płynna, by podejmować radykalne decyzje. Kluczowa pozostaje jedna zmienna: jak długo potrwa wojna na Bliskim Wschodzie.

Supernadzór finansowy: zgoda co do celu, spór o władzę

Równolegle przywódcy wrócili do tematu budowy unii rynków kapitałowych i wzmocnienia europejskiego nadzoru nad rynkami finansowymi. W projekcie konkluzji szczytu UE znalazło się wezwanie do szybkiego porozumienia legislacyjnego w sprawie rozszerzenia kompetencji europejskiego nadzoru (ESMA). W praktyce chodzi o centralizację kontroli nad kluczową infrastrukturą finansową — giełdami czy izbami rozliczeniowymi.

Duże państwa — Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska i Holandia — popierają ten kierunek, widząc w nim warunek budowy konkurencyjnego rynku kapitałowego zdolnego rywalizować z USA i Chinami. Sprzeciw zgłaszają mniejsze kraje, zwłaszcza te z silnymi sektorami finansowymi, jak Irlandia i Luksemburg. Obawiają się utraty kompetencji i wpływów.

Spór ma też wymiar polityczny: zakres realnej władzy przyszłego supernadzorcy pozostaje otwarty. W zależności od wyniku negocjacji ESMA może stać się potężnym regulatorem — albo jedynie koordynatorem krajowych organów.

Ukraina czeka na 90 mld euro pożyczki

Najbardziej widoczną porażką szczytu pozostaje jednak brak porozumienia w sprawie wartej 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy. Węgry popierane przez Słowację konsekwentnie próbują zablokować decyzję, łącząc ją z innymi kwestiami — w tym sporami energetycznymi oraz kolejnym, już 20., pakietem sankcji wobec Rosji. Według dyplomatów to polityczne sprzężenie tematów znacząco utrudnia kompromis.

W trakcie zamkniętej dyskusji przewodniczący Rady Europejskiej António Costa miał ostro skrytykować Viktora Orbána, określając jego postawę jako „nieakceptowalną” i sprzeczną z zasadami współpracy w UE. Decyzja UE (niejednomyślnie) o pożyczce 90 mld euro została de facto podjęta w grudniu 2025 r. Na trwającym szczycie przywódcy powitali formalne przyjęcie aktu prawnego (czyli decyzja weszła w życie), potwierdzono, że pierwsza wypłata ma nastąpić na początku kwietnia 2026 r.

Pożyczka dotyczy lat 2026–2027. Ma zapewnić Ukrainie: stabilność budżetową, finansowanie państwa w czasie wojny i zdolność do dalszej obrony. Nadal jednak krajowi brakuje pieniędzy, a luka wynosi ok. 30 mld euro. Dlatego KE wzywa do większego wkładu państw trzecich, np. G7. Tymczasem Kijów coraz bardziej naciska. Wołodymyr Zełenski argumentował, że pieniądze z pożyczki są kluczowe — również dla zakupu systemów obrony powietrznej, nawet jeśli oznacza to sięganie po sprzęt spoza UE.

Szczyt bez satysfakcjonującej wszystkich decyzji w sprawie ETS

Bilans dnia jest typowy dla obecnej fazy integracji europejskiej: rosnąca liczba kryzysów, malejąca zdolność do szybkich decyzji i coraz wyraźniejsze podziały między państwami członkowskimi.

ETS stał się symbolem szerszego konfliktu o kierunek transformacji gospodarczej i ekologicznej. Nadzór finansowy — testem gotowości do dalszej integracji. A Ukraina — sprawdzianem politycznej jedności i de facto precedensów: rezygnacji z jednomyślności przy podejmowaniu kluczowych, finansowych zobowiązań UE.